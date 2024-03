John Cena sorprendió a todos apareciendo completamente desnudo en la ceremonia de entrega de los Oscars durante un segmendo de comedia con Jimmy Kimmel. Sin que realmente tuviera un lugar en la gala porque fuera a ser premiado, aunque sí tuvo un pequeño papel en ‘Barbie’, que tuvo varias nominaciones, incluyendo la de Mejor Actor de Ryan Gosling, la Superestrella de WWE fue uno de los grandes protagonistas de la misma cuando anunció a Holly Waddington de ‘Poor Things’ como la ganadora en la categoría premio a Mejor Diseño de Vestuario.

También destacaron The Rock y Bad Bunny, quienes entregaron el galardón a Mejor Película Extranjera para ‘The Zone of Interest’. Y continuamos con «The Great One» pues posteriormente estuvo bromeando con el desnudo de John Cena en Jimmy Kimmel Live.

Jimmy Kimmel: «Anoche tuve un momento bastante extraño contigo, de hecho. Venía del escenario con un John Cena un poco simpático y, de repente, nos encontramos en este pequeño callejón, tú y John Cena. Pensé que podría estar a punto de luchar en cualquier momento. Después de reflexionar, sentí que realmente perdieron una oportunidad para promocionar WrestleMania al no atacarse mutuamente en ese momento. Una silla plegable, un golpe, algo así».

The Rock: «Bueno, un John Cena semidesnudo no es precisamente la persona que quiera atacar [risas]«.

JK: «¿Prefieres que esté completamente desnudo?».

TR: «[Risas] Necesitaría que estuviera completamente desnudo antes de atacarlo [risas]. Esa fue su broma, por cierto».

JK: «No estaba bromeando».

— GIFSkullX (@GIFSkullX) March 12, 2024