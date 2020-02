Justo después de hacerse con el Campeonato Femenil NXT, Rhea Ripley dio una entrevista en la que habló bastante de Triple H. Habló de cómo el Jefe de Operaciones de WWE, entre otras personas, la recibió con aplausos después de coronarse. La australiana contó además que él siempre fue una inspiración para ella, que es la razón por la que quiso entrar a la lucha libre profesional.

Más recientemente, la reina de la marca amarilla volvió a hablar de su jefe, pero esta vez de cómo la recibió después de TakeOver: WarGames como si fuera un padre orgulloso. Esto dijo la luchadora hablando con Alex McCarthy:

Hablando de aquel fin de semana tan especial para ella, para todos, la campeona comentó:

«Fue simplemente surrealista. No me esperaba que todo fuera como fue. Fue una experiencia tan genial. Aprendí mucho de todos los combates y de todas las situaciones en las que me vi envuelta. ¡Fue tan estresante, tuve tanta ansiedad, pero al mismo tiempo fue tan maravilloso! No cambiaría nada. Fue enorme poder estar allí con todas estas luchadoras. Son tan buenas en lo que hacen y yo tuve el privilegio de estar en el encordado con todas ellas. Fue totalmente surrealista».