Rhea Ripley: "Triple H es la razón por la que me dedico a esto"

En apenas un año, esta jovencísima gladiadora ha vuelto a hacer historia en WWE. Rhea Ripley batió a Toni Storm para coronarse monarca femenil inaugural de NXT UK en agosto del 2018, convirtiéndose también en la primera luchadora australiana en ganar un título dentro del Imperio McMahon. Y el miércoles, volvió a escribir su nombre en el libro de efemérides de la compañía, pues con su victoria sobre Shayna Baszler pasa a ser la primera competidora en portar los dos máximos títulos femeniles de territorio NXT.

► Triple H, detrás del fenómeno Rhea Ripley

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet pudo entrevistar a Ripley poco después de su épica consecución, a quien confesó ciertos detalles de cómo fue recibida por la cúpula de NXT en las inmediatas postrimerías.

Cuando me fui tras bambalinas, escuché aplausos que llegaban casi de todos lados. Estaban Triple H, William Regal, Sara Amato y todas las chicas del elenco. Verlos a todos orgullosos y felices fue increíble, un sentimiento increíble. No puedo describirlo con palabras. Yo estaba muy muy orgullosa de mí y de Shayna, por ser capaces de estar en esa posición y salir adelante. Porque es un hueco complicado de llenar. Los chicos siempre hacen los estelares y realmente no ves a muchas chicas estelarizando, para serte sincera. Que me pusieran ahí y el hecho de disputar un combate titular contra una de las campeonas más longevas de la historia de NXT, poder ganarle, y luego volver y ver a todos sonriendo y orgullosos… fue una sensación asombrosa. No puedo describirlo con palabras, fue… conmovedor, supongo.

Desde que Ripley empezó a lucir como una de las mayores apuestas a futuro de NXT, supimos que Triple H está siendo su principal valedor. Y la gladiadora parece que a veces tiene que pellizcarse para convencerse de que todo es muy real.

Es muy extraño. De empezar a ver lucha libre por Triple H, meterme en la lucha libre por Triple H y ahora tenerlo como jefe que cree en mí y en mis habilidades, es increíble. Intento no comportarme como una fan cerca de él, porque todavía vive en mí esa fan que dice, ‘esto es muy guay’. Y luego pienso, ‘es mi jefe, tengo que actuar normalmente’. No puedo evitar tener una gran sonrisa cuando estoy cerca de él. Es la razón por la que estoy donde estoy por varios motivos. Es la razón por la que empecé a luchar, es la razón de que yo trabaje en NXT, es la razón de que me encuentre en esta posición. Y tío, es increíble observar de dónde vengo y ver lo que he hecho, y saber que él ha estado ahí siempre creyendo en mí. Siempre ayudándome, diciéndome que valgo, que puedo hacer las cosas y que soy genial en lo que hago. Es realmente guay viniendo de alguien como él.

Satin concluyó la entrevista preguntando a Ripley acerca de contra quién querría defender su recién conseguido cetro.