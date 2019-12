Dos debuts confirmados para el próximo episodio de NXT

La semana que viene se celebrará la edición navideña de NXT. Por lo que sabemos hasta ahora, no habrá ningún combate con una estipulación relacionada con esta época de año, aunque cualquiera pensaría que así debería ser. No obstante, los aficionados se irán a casa con una sonrisa, como cada miércoles. No es una especulación basada en todos los shows que la marca amarilla de WWE ha celebrado hasta ahora. Es más bien una creencia de acuerdo tanto a esto mismo como a lo que vamos sabiendo del cartel de este nuevo programa.

Después de confirmar los dos primeros combates, de acuerdo a las filmaciones que se hicieron unos días atrás, puesto que ese día las Superestrellas estarán en sus casas con sus familias, ahora confirmamos otros dos y añadimos más información a uno de los anteriores. No vamos a desvelar el resultado de ninguna de las luchas. Para esto tendrán que seguir la cobertura de SÚPER LUCHAS.

► El próximo episodio de NXT

Queremos destacar primero uno de los dos debut que veremos el miércoles que viene. Shotzi Blackheart, que no hace mucho fue firmada, poco antes de tener su primer combate en un evento no televisado, se verá las caras con Bianca Belair.

El segundo debut será el de Austin Theory. Recientemente supimos que este luchador se había enfrentado a Roderick Strong antes de un programa de la marca amarilla, lo que tomamos como el comienzo de la preparación del Imperio McMahon para el futuro de esta gran promesa. Ya sabíamos que el Campeón de Norteamérica defenderá el título el próximo miércoles. Ahora descubrimos que será con Theory.

También confirmamos el combate Candice LeRae vs Taynara, que verá batirse el cobre a dos luchadoras que en 2020 pueden situarse en la cima de NXT.

A estos hay que sumar el confirmado hace unos días: Lio Rush y Keith Lee vs Damian Priest y Tony Nese.