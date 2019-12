Ocurrió el 27 de junio de 2011. CM Punk hizo explotar la lucha libre como pocas veces en la historia se ha visto con su «pipebomb». Si hablamos de las mejores promos que se han visto en WWE en esta década que está cerca de finalizar, muchos no dudarían en señalar esta como la número uno. Pero el caso es que él mismo no lo ve así. Puede que sea falsa modestia. Porque, hablando en serio, ¿otra Superestrellas ha hecho una promo si quiera parecida a la mencionada? Y ni hablemos de una que pudiera haberla superado en estos años.

Entonces, ¿qué piensa el oriundo de Chicago acerca de esta cuestión? Como hicieran recientemente con las duplas, FOX ha preguntado al Universo WWE acerca de la mejor promo de la década en el Imperio McMahon y esto fue lo que contestó Punk:

Este ex luchador era conocido en NXT, cuando la marca amarilla era un concurso, como Eli Cottonwood. En 2012 solicitó la rescisión de su contrato con la empresa, que le fue concedida. No se supo nada de él hasta que en 2014 anunció su retiro de los encordados en un evento independiente. Precisamente a la escena volvió en 2016 para un combate, pero nada más se ha sabido desde entonces.

Hablando en serio, cómo él mismo dice, Punk señala la «pipebomb» que hiciera AJ Lee el 26 de agosto de 2013.

Esto sí tiene bastante más sentido. No cabe duda de que cualquiera situaría la promo que hizo la ex luchadora entonces como una de las mejores de esta década.

SAY IT TO MH DFBABBACKKFACE. WE RIGHT HEEEEEEEEER RAAAR

— CM Pumpkinpie (@CMPunk) December 19, 2019