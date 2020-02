La dinámica de NXT ha cambiado desde su emisión vía USA Network. Si per se operar cada semana en vivo bajo una de las cadenas más importantes de Estados Unidos supone un reto de supervivencia, los resultados de lo que llevamos de «Wednesday Night Wars» contra AEW Dynamite no invita al optimismo. Pero pese a todo, la tercera marca de WWE sigue guardándose los mejores combates para sus especiales. Y así sucederá con NXT TakeOver: Portland, cuando en el más reciente episodio del show dorado se terminó de dibujar su cartel.

La pasada noche, Dominik Dijakovic se impuso a Damien Priest para ganarse el derecho a retar a Keith Lee por el Campeonato Norteamericano NXT, convirtiéndose en el sexto choque para el inminente especial. Duelo que va camino de convertirse en un clásico dentro de NXT, y que de superar a sus precedentes, apuntaría a firme candidato a lo mejor del 2020.

Can @DijakovicWWE capture the #WWENXT #NorthAmericanTitle at #NXTTakeOver: Portland or will @RealKeithLee continue to DOMINATE?https://t.co/bf40t89YZS

— WWE NXT (@WWENXT) February 6, 2020