Becky Lynch estaría cambiando de apodo: de "The Man" a...

Ahora mismo, camino al lunes que viene, nos estamos preguntando si Becky Lynch va a ser capaz de derrotar nuevamente a Asuka. Porque eso no es algo que ocurra demasiado a menudo. De hecho, cuando ocurre un combate titular en un programa semanal suele pasar algo más que el mismo combate. Sobre todo cuando no tendría que hacerse dado que la irlandesa derrotó a la japonesa hace poco limpiamente y podría buscar otra oponente. Pero no sabremos lo que va a ocurrir hasta el siguiente episodio de la marca roja de WWE.

► Becky Lynch estaría cambiando de apodo

Mientras queremos hablar del apodo de la Campeona Raw: «The Man». Durante su carrera ha tenido otros como «The Irish Lass Kicker» o «K-Nox». También «Becky 2 Belts», pero ese no duró mucho. Y parece que pronto podría tener uno nuevo. Ella misma ha estado refiriéndose a sí misma como «GOAT» (la más grande de todos los tiempos, «Greatest Of All Time» en inglés).

In a business filled with noise and bloat. You, ladies and gentlemen, are looking at the #GOAT pic.twitter.com/0nlyy8fpBk — The Man (@BeckyLynchWWE) February 5, 2020

«En un negocio lleno de ruido. Ustedes, damas y caballeros, están mirando a la GOAT«.

Just the #GOAT waiting for some competition on her birthday. pic.twitter.com/zKNC8VbqMD — The Man (@BeckyLynchWWE) January 30, 2020

«Solo la GOAT esperando por alguna competencia el día de su cumpleaños».

Don't blame me for being this good. Blame your favs for not being good enough. #GOAT pic.twitter.com/BYbZolVOaH — The Man (@BeckyLynchWWE) January 28, 2020

«No me culpen por ser tan buena. Culpen a sus favoritos por no ser estar a la altura de la GOAT«.

Además de que no para de mencionar esta palabra, además del diseño de la cabra (goat en inglés) en su chamarra, vemos que en ningún momento menciona su apodo actual. De hecho, no lo menciona en una publicación desde el 22 de enero, aunque lo sigue manteniendo como nombre en redes sociales. No podemos confirmar nada, pero quizá Lynch esté cambiando de sobrenombre.

Esto mientras continúa con su reinado como Campeona Raw, que entendemos que al menos llegará a WrestleMania 36, donde se vería las caras con Shayna Baszler. Puede que esta la ataque después de que venza nuevamente a Asuka.