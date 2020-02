Otra muestra de que Vince McMahon ha olvidado a EC3

EC3 está evolucionando bien de la conmoción cerebral que sufrió en septiembre de 2019. Esta fue la última noticia que recibimos acerca del estado de salud de este luchador que lleva meses fuera de acción. Una buena noticia en medio de una mala situación, tanto por la propia lesión como por su estatus en WWE, el cual no se parece en nada a lo que se esperaba cuando entró a la empresa.

Dave Meltzer hizo esta declaración no hace mucho:

«Creo que Vince se dio por vencido con EC3 muy rápido y no creo que le hayan dado las suficientes oportunidades«.

► Vince McMahon ha olvidado a EC3

Vince McMahon habría quedado descontento con que el luchador no fuera capaz de hacerse odiar por la fanaticada como esperaba. Recordemos que más bien estos lo convirtieron después de todo en técnico debido a su enorme apoyo cada vez que aparecía en escena. Y ahora seguimos con una mala noticia, que es una muestra perfecta de que el mandamás se ha olvidado de él.

Steven Fernandes publica este informe en Pro Wrestling Insider:

«La solicitud del registro de la marca de «EC3» fue abandonada el 25 de enero debido a que no se respondió a una notificación de rechazo emitida el 24 de julio de año pasado en el plazo de 6 meses. Por cierto, el rechazo fue porque EC3 ya tenía registrada una marca de 23 de abril también del pasado año. Si así lo desean, WWE podría retomar el registro en una fecha posterior».

Esto podría indicarnos que McMahon tiene previsto no renovar el contrato del luchador cuando este expire. Pero eso sería sorprendente en un momento en el que precisamente el mandamás no quiere que nadie abandone la empresa. La verdad es que ahora mismo no existe una explicación de por qué dicha notificación no fue respondida, de por qué la marca no fue registrada. Pero no es una buena noticia para EC3, que va a continuar recuperándose y entendemos que planeando su futuro en los encordados, en WWE o en otro sitio.