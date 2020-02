El congresista Tim Ryan se burla de la lucha y así le responden

En medio de la división política de los Estados Unidos, Donald Trump se presentó ante el Congreso para su informe de gobierno, el tradicional discurso del Estado de la Unión. Y además de la tensa situación con Nancy Pelosi, que generó hasta un meme de Reby Hardy, varios congresistas inconformes dejaron el recinto.

Uno de ellos fue el ex candidato presidencial Timothy Ryan, congresista de Ohio desde el 2003. Y de la nada se volvió el nuevo enemigo de la lucha libre, pues hizo que talento tanto como de AEW, como de WWE y los independientes norteamericanos, sin importar el sector político al que vayan, lo atacaran.

Todo, porque después de que se fue del recinto, Tim Ryan publicó este tuit:

I just walked out of the #StateOfTheUnion . I’ve had enough. It’s like watching professional wrestling. It’s all fake.

«Acabo de irme del discurso del Estado de la Unión. Ya he tenido suficiente. Es como ver lucha libre profesional. Todo es falso«.

La reacciones no se hicieron esperar:

Like many of your fellow professional politicians, this statement is illadvised and ignorant.

Don’t lump my profession into yours.

Your ‘profession’ has become embarrassing on both sides of your beloved aisle.

Public Servants? That’s laughable. https://t.co/9vY0U9Moxl

— Jim Ross (@JRsBBQ) February 5, 2020