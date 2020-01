Desde que regresó a WWE en 2018, EC3 no ha logrado nada más que ser Campeón 24/7 en 4 oportunidades. Del resto, no ha conseguido nada. En NXT contaba con el apoyo de Triple H, y nunca capturó el Campeonato NXT ni uno de menor valía.

Vince McMahon pensó que como a los fans le gustaba en NXT, haría un buen trabajo en el elenco principal y lo mandó a llamar hacia finales del 2018. Tal vez le faltó tiempo en la marca amarilla.

► Dave Meltzer analiza a EC3

Bueno, no funcionó. No hizo un buen trabajo. Al menos desde el punto de vista del mandamás de la empresa. Punto de vista que tanto los fans, como algunas Superestrellas y analistas de lucha libre ven como erróneo.

En la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, el periodista Dave Meltzer analiza a EC3 y la trágica situación que vive actualmente en WWE, pues ya se recuperó de una conmoción cerebral sufrida en septiembre y no ha vuelto al ring:

«Creo que Vince se dio por vencido con EC3 muy rápido y no creo que le hayan dado las suficientes oportunidades. Porque ya saben que hicieron una prueba con EC3 en abril en donde lo juntaron con Drake Maverick haciendo lo que hicieron en TNA, y Vince McMahon odió esa idea también así que no creo que el no impulsarlo sea una decisión de Paul Heyman«.

De la prueba que habla Meltzer fue una lucha antes de Raw contra Luke Harper el 9 de abril antes de SmackDown. De allí Vince no solo desechó la idea de Maverick como mánager de EC3, sino que dijo que Luke Harper dio una mala lucha y allí sentenció al olvido tanto a EC3 como a Harper. Tras conocerse que Vince tenía en un mal concepto a Harper, este solicitó su salida de la empresa y aunque tardó, ya es libre y nuevamente es conocido como Brodie Lee.