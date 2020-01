Jon Moxley está dedicando la mayor parte de su tiempo a AEW, de hecho, está situado como el retador al Campeonato Mundial de Peso Completo de esta empresa. Va a verse las caras con Chris Jericho en Revolution. Pero también lucha en otras compañías cuando tiene la ocasión. De hecho, sus dos combates más recientes fueron en NJPW, coronándose de nuevo en el primero como Campeón de los Estados Unidos IWGP y reteniendo el título en el segundo. Y también lo hemos visto en promociones independientes como Northeast Wrestling y Future Stars Of Wrestling.

Pero no será en ninguna de las mencionadas donde compita el 2 de abril contra Josh Barnett, ex Campeón Mundial de Peso Completo UFC. Lo hará en el evento Bloodsport 3, organizado por Game Changer Wrestling (GCW). Van a enfretarse en un cuadrilátero sin cuerdas ni esquinas en el que podrán golpearse con todo. Antes de ver cómo será el combate, veamos el anuncio del mismo.

The match you've waited for

Barnett vs @JonMoxley

Josh Barnett's: Bloodsport III

4/2 from The Cuban Club in Ybor City

Get your tickets now!https://t.co/yNVJQlmdYM pic.twitter.com/pGuNzd5Gqw

— 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) January 14, 2020