El cambio a ruda de Bayley se dio el 2 de septiembre pasado y no ha vuelto a mirar atrás desde entonces. Con su nueva actitud, logró ganar por segunda vez el campeonato femenil de SmackDown a manos de Charlotte y todavía tiene el oro en sus manos en un reinado de 75 días y contando.

La ruda Campeona probablemente tenga que enfrentarse a Lacey Evans para Royal Rumble 2020, luego de que esta logre hacerse cargo de Sasha Banks, compañera y amiga de la campeona quien ha llevado la rivalidad con Lacey Evans a un plano personal.

► El corte de cabello en el cambio a ruda de Bayley

En una entrevista reciente con Detroit News, la campeona SmackDown reveló lo que más la conmocionó sobre su cambio a ruda. Bayley afirmó que el corte de su cola de caballo la dejó un poco sorprendida, ya que lo había tenido durante siete años, siendo ese el período más largo que tuvo dicho estilo.

Bayley reveló que no se cortó el cabello hasta el mismo día del programa en el T-Mobile Arena en Las Vegas, y que lo hizo tras bastidores con la ayuda de un estilista de confianza.

“Sabía lo que quería hacer y sabía lo que tenía que hacer, pero cuando me corté la cola de caballo, me sentía un poco sorprendida. Mi cabello era el más largo que había tenido en mi vida, y he tenido esa cola de caballo por siete años. La última vez que tuve el pelo tan corto fue cuando tenía 10 años.«

A propósito del cambio a ruda de Bayley, esta dijo que luego de interpretar el papel de consentida durante mucho tiempo, sintió que ya era hora de un cambio y lo tomó como un reto.

«Desde el punto de vista personal y profesional, sobre todo personalmente, sentí que era muy necesario. Realmente me salgo de mis emociones o de lo que me apasiona en ese momento, y llegó un punto en el que pensé, ‘Ya ni siquiera sé por qué estoy luchando’. Fue entonces cuando sentí el impacto, y pensé que algo tenía que cambiar. Y eso fue todo«.

Tengamos en cuenta que para Bayley, pasar su personaje hacia el lado oscuro era como derribar todo lo que había construido en los últimos 7 años, pero ella se enfoca en hacer que funcione.

«Estoy dando este salto y espero que el próximo capítulo salga bien. Creo en mí misma y confío en que no me daré por vencida. Si esto no funciona tan bien como esperaba, encontraré una manera de hacerlo funcionar«.