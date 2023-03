Cora Jade está fuera de acción desde que luchara con Roxanne Pérez por el Campeonato Femenil NXT en un house show de la marca el 23 de enero. En cuanto a la televisión, no aparece desde New Year’s Evil 2023, cuando luchó por el mismo título en una batalla real de 20 mujeres. Obviamente, su ausencia se ha notado porque viene siendo una de las estrellas principales del programa de los martes. No obstante, apenas ha habido novedades sobre su situación. Hasta ahora.

> Cora Jade está lidiando con una lesión

En el boletín de esta semana del Wrestling Observer, Dave Meltzer nos informa de que la joven guerrera de 22 años está lidiando con una lesión no revelada que sufrió hace dos meses. No señala nada sobre el tiempo que puede estar fuera o cuando podría volver a los encordados. La verdad es que la misma Cora Jade no ha aclarado nada tampoco, únicamente dijo en redes sociales que volviera cuando estuviera lista, y actualmente tiene desactivada su cuenta de Twitter.

Continuaremos informando a medida que tengamos más información sobre la que fuera Campeonas de Parejas NXT. No tiene sentido especular con si es una lesión grave o no. Podríamos pensar que sí debido al tiempo que lleva ausente así como a que no haya una fecha confirmada para su retorno pero también que simplemente se está tomando su tiempo, porque es joven y no tiene prisa por volver a la programación. Así que vamos a dejar a un lado los rumores y demás en espera de más noticias.

¿Echas de menos a Cora Jade en NXT?