Casi 48 horas después de uno de los mejores debuts de la historia reciente, el de Hijo del Vikingo sobre AEW, este tema debería seguir siendo el más candente dentro de la actualidad Élite. Pero en un hecho que nos retrotrae a All Out 2022, otra vez CM Punk eclipsa lo puramente luchístico.

Partiendo de un reporte de Dave Meltzer, en el que el periodista aseguraba que Punk se negó a perder el Campeonato Mundial AEW ante Jon Moxley, “The Second City Savior” salió al paso de tales afirmaciones vía Instagram. Como consecuencia, Rocky III vuelve a ser “trending topic”.

«No estaba autorizado para volver a luchar de nuevo, luego el plan era que luchase en el PPV. Me senté y escuché la idea de Moxley sobre Rocky 3. Le dije que nunca había visto la película y que la idea apestaba, pero que si el jefe quería eso, pues ni modo . Luego me dice que no perdería conmigo. Nunca he visto a nadie que se negara a perder contra mí. Solo me reí. Le pregunté a Tony si eso era lo que quería, y me dijo que sí. Como es el jefe dije que vale, pero que necesitaba estar autorizado para volver . Me decían que podía ser solo un ‘squash’, por lo que no lo necesitaría. Me burlé de eso, mi salud es más importante. Dave Meltzer es un mentiroso. Jericho es un mentiroso y un lacayo . Había planes pero los planes siempre cambian. Pero nunca pondría a una compañía por encima de mi salud de nuevo».

Hoy, Fightful ofrece un extenso reporte sobre lo expuesto por Meltzer y Punk, que parece revelar que después de todo, ni The Elite, ni Jericho, ni Colt Cabana serían los únicos grandes opositores del regreso del “Best in The World” a las pantallas de AEW.

«CM Punk confirmó una publicación de Fightful Select del pasado otoño acerca de que Jon Moxley propuso la idea de que CM Punk perdiera en un combate rápido antes de su combate en All Out. Aquellos cercanos a la situación dicen que Punk había comunicado no estar cómodo compitiendo en el combate del 24 de agosto sin haber tenido primero el alta. Hubo problemas en el aspecto creativo durante la construcción del encuentro, y Fightful informó que hubo preocupación también por que Punk no estuviera en el Dynamite del 17 de agosto.

«Sin embargo, nos contaron que se hicieron arreglos especiales de desplazamiento para Punk el día del combate y Punk dejó caer la idea de recibir un pago extra por el combate, ya según dijo, estaba luchando sin tener el alta. Hemos escuchado que posteriormente Jon Moxley y Punk parecen haber tenido roces, en base a las personas con las que Moxley habló tras la trifulca de All Out. Moxley ayudó a hacer una reunión del elenco días después con Chris Jericho, quien también fue llamado ‘mentiroso y lacayo’ en la publicación de Punk. Bryan Danielson también condujo la reunión, pero no fue mencionado y no hemos escuchado que hubiera malestar entre Danielson y Punk. Jericho y Punk se gritaron tras la trifulca, con Jericho llamando ‘cáncer’ a Punk y Punk respondiendo a Jericho. Se cree que si las cosas hubieran llegado a un punto de ‘o Moxley o Punk’, AEW habría escogido a Moxley. Punk está muy al tanto de que existe malestar hacia él y la posibilidad de que algunos talentos se marchen si él vuelve, pero no hemos escuchado lo que piensa al respecto. Algo de ese malestar se ha suavizado desde All Out, pero sigue habiendo mucho.

«AEW y CM Punk han tenido algún contacto. De hecho, algunas personas cercanas a Punk dicen que él y Tony Khan ‘han hablado y mantenido un par de reuniones’, aunque no están seguros de si salió algo de ahí. Sabemos que había planeada una reunión para mediados de febrero y fue postergada, supuestamente por el funeral de Jerry Jarrett. En cierto momento, personas cercanas a Punk creyeron que él quería la rescisión de su contrato sin una cláusula de no competición. Sin embargo, en las últimas semanas han creído que Punk está abierto a regresar a AEW y que incluso quiere.

«Como apunte importante, al menos una persona dijo que Punk estaba dispuesto a disculparse por lo que dijo en la rueda de prensa posterior a All Out […] Varias personas han dicho que Punk ha mostrado cierto arrepentimiento por aquello. Fuentes dijeron que Punk consideró de inicio emprender acciones legales, pero hace meses que no escuchan nada al respecto. De hecho, aquellos con los que hablamos creen que ha habido ‘avances positivos’ en la dirección contraria […]»