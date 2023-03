Jeff Jarrett nunca gastó su dinero en guitarras

”Rompió 6000 guitarras y nunca pagó un centavo”. Estas palabras pertenecen al veterano de WCW Mike Graham. Las pronunció para el DVD ‘Rise & Fall of World Championship Wrestling’ que la WWE lanzó en 2009. En el mismo, hablando de la relación entre ambos, Jeff Jarrett apuntaba: ”Estuve con Mike en los días de WCW cuando él era productor/agente. Me di cuenta de que había algo allí que, digamos, era un problema bien conocido y tácito, que el padre de Mike y el mío tenían una relación profesional”.

. @RealJeffJarrett doing what very few special referees do, call it right down the middle with no bias!

Booker T just fell into this guitar shot on WCW Nitro 2000! pic.twitter.com/3kXITd9pP0

— Jarrett’s Guitar Shots (@Jarrett6string) March 24, 2023