A las puertas de una de las semanas más importantes del año para IMPACT! Wresling, esta se topa con dos contratiempos muy severos. Y es que pocas veces se produce la nefasta casualidad de que los dos máximos monarcas de una empresa causen baja al mismo tiempo.

Primeramente Mickie James. Poco después de la emisión del episodio televisivo de esta semana en AXS TV, Impact anunció que la Campeona Mundial Knockouts, por una lesión sin determinar, no podrá competir hoy en Sacrifice. Durante el evento, Impact dará cuenta del estado del cetro que porta “Hardcore Country”.

Ayer, James tuvo combate, aunque fue grabado el pasado 26 de febrero. En las postrimerías, la veterana recibió accidentalmente un Spear de Jordynne Grace, quien iba a ser su retadora esta noche. Veremos si Impact utiliza tal suceso como justificación.

Asimismo, James estaba programada para defender cetro —en caso de lo que hubiera conservado— durante Multiverse United contra Deonna Purrazzo, Gisele Shaw y Miyu Yamashita. Impact todavía no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en Sacrifice.

Mientras, la lesión de Josh Alexander sí se ha revelado: desgarro de tríceps. Y requerirá cirugía, manteniéndolo fuera de acción indefinidamente, según señala Impact. Como consecuencia, “The Walking Weapon” ha dejado vacante el Campeonato Mundial Impact y se perderá Sacrifice, Multiverse United y Rebellion.

Alexander tenía previsto hacer equipo en Sacrifice con Frankie Kazarian y Rich Swann para enfrentar a Time Machine, en Multiverse United defender corona ante KUSHIDA y en Rebellion hacer lo propio ante Steve Maclin. Ahora, Maclin ocupará su lugar en Sacrifice y este batallará contra KUSHIDA en Rebellion por la presea vacante.

La primera cita del calendario de Impact que se ve afectada será Sacrifice, a celebrarse en menos de cuatro horas desde el St. Clair College de Windsor (Ontario, Canadá). Les dejo con su cartel actualizado.

Safe to say this news is devastating. I’ve torn my tricep. I will have to relinquish my @IMPACTWRESTLING World title immediately.

I’m heading into surgery momentarily. I’m so thankful for my Impact family for the support.

I’ll be back & I’ll be better than ever.

🙏 ✌️ pic.twitter.com/p4oudMz3qE

— Josh Alexander (@Walking_Weapon) March 24, 2023