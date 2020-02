Los BroserWeights capturaron el Campeonato de Parejas NXT en TakeOver: Portland venciendo a The Undisputed Era, los más dominantes de la historia de la división de parejas de la marca amarilla. Son The Ascension quienes tuvieron el reinado más largo, pero Kyle O’Reilly y Bobby Fish tuvieron tres reinados, superando entre todos los 600 días. Pero fueron destronados por Matt Riddle y Pete Dunne el 16 de febrero.

Ahora parece un buen momento para hablar de quienes pueden ser los siguientes contendientes a la corona, tanto por el cambio de título del especial como después de lo ocurrido anoche en el nuevo episodio del show amarillo. En SÚPER LUCHAS tenemos cuatro opciones.

► Contendientes para Matt Riddle y Pete Dunne

4- The Forgotten Sons

Hablando en particular a Jaxon Ryker, líder de este trío, comentamos otra interesante historia que este equipo podría comenzar. Una historia que no sería un impedimento para que se desarrollara esta otra.

En NXT las cosas funcionan de forma diferente porque no tienen tanto tiempo semanalmente, porque no celebran especiales mensualmente; entre otras muchas razones, entre las cuales debemos mencionar además a Triple H. En WWE es habitual que un reinado comience con un contendiente de transición. En cambio, debido al poco tiempo que tienen para desarrollar una trama, no lo es tanto en el show de los miércoles.

Pero si ese fuera el plan, que Riddle y Dunne tuvieran oponentes de transición para comenzar su aventura como campeones, los Hermanos Olvidados podrían ser una buena opción. Esto serviría además para sacar a los rudos del estancamiento en el que están, para que vean un poco la luz de los focos.

3- The Undisputed Era

La opción más sencilla sería continuar con la rivalidad que llevó a los actuales monarcas a coronarse, enfrentándose de nuevo a O’Reilly y Fish. Y no sería la primera vez que ocurriera. De hecho, no es extraño ver revanchas de un especial en el siguiente.

Con el enorme talento que tienen los cuatro, como cuatro de los mejores luchadores del mundo, no podemos decir que no fuera una buena idea. Además, cabe mencionarse que el camino de los BroserWeight hacia la contención fue a través de un torneo, no hubo tanta rivalidad en realidad entre ambos equipos. Ahora podría ser el momento de que eso ocurriera, de que tuvieran una trama relativamente larga donde muestren todo lo que tiene.

Esto no hace falta venderlo de ninguna forma. ¡Simplemente pónganlos en un encordado a que se repartan piñas!

2- Danny Burch y Oney Lorcan

Personalmente, es una lástima que estos dos luchadores no estén teniendo más relevancia. Nunca van a tener mucho éxito cada uno por su cuenta. Pero son dos enormes gladiadores que siempre hacen las delicias de todos cuando luchan. Que alguien me diga la última vez que Burch y Lorcan no dieron un buen combate.

Pero no les están dando tanto bombo. Ambas duplas se enfrentaron anoche en televisión, con los campeones consiguiendo la victoria de forma limpia, por lo que parece que no están comenzando nada. No existen motivos para una rivalidad si tenemos en cuenta esto y que ambos equipos con técnicos. Aunque si el problema fuera ser amables o no serlo, pueden estar seguros de que tanto Burch como Lorcan lo solucionarían rápido.

Una rivalidad entre estas parejas sería perfecta para los monarcas y para los retadores. Los primeros tendrían a dos oponentes que les ayudarían a sacar todo el potencial que tienen y los segundos volverían a la primera plana para demostrar una vez más por qué tienen que recibir más atención.

1- Grizzled Young Veterans

Esta nos parece la opción más probable ahora mismo. De hecho, es lo que insinuaron anoche en NXT. Zack Gibson tomó el micrófono para afirmar que llega a la marca amarilla para conquistarla y eso pasa porque enfrentenes a los actuales reyes de su división. Desafío lanzado. Ahora es momento de que los BroserWeights respondan. O de que los obliquen. Quizá los ex Campeones de Parejas NXT UK los ataquen la semana que viene.

Debemos tener en cuenta además que existe una historia previa entre estos equipos porque ambos se enfrentaron en la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Una lucha de campeonato entre ambos está vendida. No se necesita nada más que la confirmación.

Y no podemos decir que no es una buena opción. Sin tantos focos como otros, los Grizzled Young Veterans se han situado como una de las parejas más talentosas y entretenidas de toda WWE. Pueden hacer maravillas con Riddle y Dunne. Y no solo en los encordados. Imaginen como sería o como puede ser pronto un segmento con micrófono que enfrente verbalmente a Riddle con Gibson.