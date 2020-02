Así luciría el cartel al completo de AEW Revolution

Disfrutable de principio a fin, el último episodio de AEW Dynamite no sólo desarrolló de gran manera las principales rivalidades que desembocarán en AEW Revolution, sino que también sirvió para trazar los presumibles últimos añadidos al cartel de este PPV.

► Dos duelos se sugirieron para AEW Revolution

En lo que ya parecía cantado, debido a las promos emitidas, Darby Allin volvió a las pantallas para ir contra The Inner Circle. Y concretamente, su objetivo es Sammy Guevara, después de que este le destrozara la garganta con su propio monopatín. Un hecho que no quedará impune, según promete el «Relentless».

Mientras, la victoria de Nyla Rose del Campeonato Mundial Femenil AEW la semana pasada dejó la incógnita de cuál será la defensa de este cetro en AEW Revolution. ¿Una revancha con Riho? ¿Nueva retadora? Y a menos que haya sorpresa de última hora en el próximo episodio de AEW Dynamite, diríamos que Kris Statlander o Big Swole enfrentarán a «The Native Beast», si nos ceñimos al careo que las tres mantuvieron este miércoles. Probablemente se anuncie un duelo entre Statlander y Swole para el último episodio previo al PPV que defina a la contendiente.

Mientras, luce lógica otro lucha multitudinaria, tal vez con Jurassic Express de protagonistas, y un segundo encuentro femenil donde Britt Baker siga impulsando su lado rudo.

Por tanto, junto a los combates ya confirmados, el menú de AEW Revolution quedaría de la siguiente manera.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Chris Jericho (c) vs. Jon Moxley

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Kris Statlander o Big Swole

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y «Hangman» Page (c) vs. The Young Bucks

Cody Rhodes vs. MJF

Dustin Rhodes vs. Jake Hager

Darby Allin vs. Sammy Guevara

AEW Revolution tendrá lugar el 29 de febrero desde la Wintrust Arena de Chicago (Illinois), y contará con la debida cobertura en directo de SÚPER LUCHAS.