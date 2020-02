Lo más seguro es que Dominik Dijakovic llegue a lo más alto de NXT en algún momento futuro pero de momento su amigo Keith Lee va unos pasos por delante. Comparamos a los dos porque llevan tiempo enfrentándose, llevan tiempo a la par, hasta que «Limitless» consiguió el Campeonato de Norteamérica. El sábado pasado los dos se enfrentaron por el título en TakeOver: Portland, siendo el dueño del mismo el triunfador de la noche. Esto parece que pone fin temporalmente a su rivalidad, la cual esperamos que siga próximamente. ¿Qué pasará ahora con ambos?

Después de haber hablado de Dijakovic como un posible contendiente al Campeonato NXT, ahora nos centramos en Lee y su próximo rival. En SÚPER LUCHAS tenemos una lista de cinco posibles e interesantes retadores a su corona.

► Posibles rivales para Keith Lee

5- Jaxon Ryker

Como dupla, Steve Cutler y Wesley Blake probablemente no tengan mucho éxito. No lo han tenido hasta ahora y no acaban de aliarse, llevan un tiempo en la mezcla intentando salir adelante. Pero como trío sí podrían hacerlo. Con Jaxon Ryker como líder, como hiciera Ruby Riott con su Riott Squad, podría ser una historia completamente diferente. Porque él si tiene la presencia y suficientes habilidades como para destacar entre los demás. Si ese fuera el plan (no ha habido ningún informe que así lo indique), una buena forma de dar comienzo a esta aventura sería enfrentar al propio Lee.

Los tres miembros del trío podrían atacarlo. Porque el campeón tiene un tamaño, un talento y unas armas capaces de acabar con cualquiera en un mano a mano. Pero no lo tendría tan sencillo contra tres luchadores. Tampoco contra Ryker solo, en realidad. Podría ser una buena idea para todos.

De esta forma además Lee tendría un oponente completamente diferente del que ha tenido hasta ahora en la marca amarilla y comenzaría su reinado con una historia nueva, ayudando además a impulsar a tres de sus compañeros.

4- Killian Dain

Tanto Lee como Killian Dain son muy similares físicamente, en lo que respecta a su estatura y peso. Probablemente no existe otro luchador que pueda medirse en este aspecto tan bien con el campeón como el escocés.

Y además los dos son magníficos en el encordados. Ya solo por los grandes combates que ambos darían debería hacerse. Debería comenzar esta misma noche una historia entre los dos.

Todos quienes vieran a Dain en sus tiempos como independiente estarán de acuerdo en que esperábamos mucho más de él. No se parece demasiado a aquel Big Damo que aterrorizaba a todos. Pero tiene 34 años, mucha carrera por delante todavía y esta sería una buena forma de empezar un impulso.

El escocés no está en un gran momento, en 2020 todavía no ha ganado en televisión y ha trabajado sobre todo fuera de la misma. Pero nunca se sabe donde puede aparecer la oportunidad. Y después del fracaso de SAnitY en SmackDown, estaría bien que tuviera una importante en NXT.

3- Cameron Grimes

Este talentoso luchador está que sube, que no sube, que sube, que no sube. No termina de ser impulsado pero se mantiene en una buena posición, teniendo luchas de relevancia, ganando a veces, perdiendo otras. Precisamente estuvo en el combate a cuatro bandas en el que Lee se convirtió en retador al Campeonato de Norteamérica. Si ambos se enfrentaran en un mano a mano la calidad de la lucha está garantizada.

Los dos se enfrentaron este mismo mes de febrero por el campeonato en un evento no televisado. A veces se hace esto para empezar a preparar una historia televisada. Si somos sinceros no creemos que sea el caso pero Grimes sería un muy buen oponente para Lee.

2- Damian Priest

Lee, Dijakovic, Grimes y finalmente Damien Priest. Estos fueron los cuatro luchadores en aquel combate por la contención al título. Además, Priest también luchó este mes con el campeón en un house show de la marca amarilla. Y los dos aparecieron las mismas veces en televisión en 2020.

Quizá por tamaño tendría más sentido que fuera el oponente de Lee. Pero en realidad tampoco hay más razones por las que esté un escalón por encima de Grimes. Los dos están a la par como vemos en cuanto a victorias/derrotas, rivalidades ganadas, apariciones en pantalla…

Pero por alguna razón, y esto es una opinión personal, veo mejor rival a Priest que a Grimes para el dueño de la corona. Aunque si pensamos en que «Limitless» solo está comenzando su reinado, quizá el segundo sea mejor opción. Aunque no tanto si tenemos en cuenta que más pronto que tarde el primero debería ser impulsado, porque tiene un gran potencial. Cualquier opción sería buena, pero, personalmente, sitúo a Priest un poco por encima.

1- Finn Bálor

Y aquí vamos con la mejor opción de todas. Una buena razón es precisamente que el siguiente especial va a celebrarse el fin de semana de WrestleMania 36. Y un combate Keith Lee vs Finn Bálor puede ser lo mejor para los negocios. Aunque si pensamos en esto debemos pensar también que queda mes y medio para entonces y que quizá sea un poco pronto para comenzar una rivalidad ahora. No obstante, sigue siendo la mejor opción para TakeOver: Tampa.

Al luchador irlandés también lo situamos como posible retador al Campeonato NXT. Pero sería extraño que WWE armara una rivalidad rudo contra rudo, por lo que Bálor debería ir a por el Campeonato de Norteamérica.

En diciembre los dos se enfrentaron por una oportunidad por el título máximo, ganando el «Prinxe». No pudo recuperar la corona que sostuvo unos años atrás pero podría buscar ahora esta. Tiene todos los argumentos que del mundo para exigir una lucha de campeonato después de vencer a Johnny Gargano.