Ken Shamrock apoya a Randy Orton: "¿Por qué no es campeón?"

Bueno, tú me elogias, yo también. A días de que Randy Orton propusiera a Ken Shamrock como parte del Salón de la Fama WWE, el peleador y luchador le respondió con otro cumplido.

Shamrock, quien en octubre será inducido al Salón de la Fama de Impact Wrestling, vio el más reciente episodio de Raw, en donde atacó brutalmente a Matt Hardy, y elogió las habilidades de Orton.

Randy Orton is a unbelievable wrestler & I have no idea how he is not carrying the belt, He would be a guy I would love to challenge as I know I would have to be at my best

— KEN SHAMROCK (@ShamrockKen) February 18, 2020