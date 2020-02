Parafraseando a Forrest Gump, «The Showcase of the Inmortals» es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te puede tocar. Y ayer recogimos un reporte de Mike Johnson de PWInsider acerca de la posibilidad de que tres ex-Superestrellas de WWE puedan participar de alguna manera en WrestleMania 36: JBL, Santino Marella, Hornswoggle y Darren Young. Considerando la cantidad de eventos que conformarán la «WrestleMania Weekend», ya señalamos que tampoco cabe hacerse ilusiones respecto a una implicación como tal durante el PPV.

Aunque ahora, Johnson comparte una información que luce algo más interesante, por las posibles conexiones que explicaré seguidamente.

Más allá de los cuatro nombres que publicamos ayer, PWInsider.com puede confirmar también en exclusiva que WWE ha programado a Brodus Clay y Ariane ‘Cameron’ Andrew para el fin de semana, abriendo la puerta a una potencial reunión con la actual estrella de SmackDown Naomi, quien fue emparejada con Andrew como el equipo de The Funkadactyls, mientras también estuvieron ligadas a Clay durante su tiempo en WWE […] Se desconoce qué roles podrían tener Clay y Cameron en el fin de semana de WrestleMania. Podrían firmar autógrafos en AXXESS, hacer un cameo o algo más grande.

► ¿Indicativo de una victoria de Naomi en WrestleMania 36?

Y lo considero interesante porque justo ayer Bryan Alvarez reveló que el plan actual de WWE pasa por enfrentar a Bayley y Naomi por el Campeonato Femenil SmackDown en «The Showcase of the Inmortals». Todo, cuando hay estipulado para este viernes un Carmella vs. Naomi, cuya ganadora retará a la otrora mejor amiga de los niños en Super ShowDown 2020.

Por tanto, existen dos vías: que Naomi pierda contra Carmella, Bayley retenga y la rivalidad inicie tras el PPV saudita, o que el combate de WrestleMania 36 sea una revancha de la cita de Riad.

Y quizás una coronación de Naomi lleve a un segmento de baile junto a Clay y Cameron, recordando los años de la alianza existente entre estos talentos, truncada tras el despido del «Funkasaurus» y a posteriori el paso al bando rudo de Cameron.