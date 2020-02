Apenas unas horas atrás, Adam Cole retuvo una vez más el Campeonato NXT. Lo hizo derrotando a Tommaso Ciampa en NXT TakeOver: Portland. Nunca sabremos lo que hubiera pasado de no haber interrumpido Johnny Gargano el combate para atacar a quien parecía que volvía a ser su mejor amigo. La venganza se sirve fría y a veces mucho tiempo después. Parece que alguien estuvo leyendo El Conde de Montecristo.

El monarca de la marca amarilla sigue reinando y ahora mismo se encuentra el cuarto en la lista de luchadores que más días han estado con este título (261 y contando), siendo el quinto precisamente Ciampa (238). Gargano (57) es el dieciséis. Si el indisputable es capaz de mantener el campeonato hasta NXT TakeOver: Tampa (4 de abril), lo cual no sería ninguna locura, entrará al evento como el número uno.

No sabemos si lo hará, porque en SÚPER LUCHAS tenemos una lista de posibles rivales que podría tener y que podrían quitarle la corona.

► Posibles rivales para Adam Cole después de Portland

5. Dominik Dijakovic

Podría pensarse: ¿qué argumento tiene Dominik Dijakovic para tener una oportunidad por el Campeonato NXT? En el mismo especial amarillo perdió intentando conseguir el Campeonato de Norteamérica. La buena noticia para él es que esto no es tan estricto. Existen muchas maneras para que se sitúe como retador al máximo cetro de la marca, como ganando una campal o simplemente apareciendo en televisión para desafiar a Cole.

Es una opción interesante —además de que esperamos que Dijakovic siga adelante y no quede atrás a pesar de su reciente derrota—pero también la más improbable.

4. Finn Bálor

Esta posibilidad quizá no tenga demasiado sentido teniendo en cuenta que los dos son rudos y que además la empresa quiere seguir vendiéndolos a ambos como tal. Es decir, en un mano a mano entre ellos, ¿a quién alentaría la fanaticada? Podríamos pensar que a los dos, pero igualmente parece también improbable que esta opción pueda ocurrir en el futuro próximo. Pero lo cierto es que Finn Bálor sigue subiendo escalones hacia la cima.

Acaba de derrotar a Gargano de forma limpia en un mano a mano. ¿Por qué no exigir una oportunidad por el Campeonato NXT? De hecho, volviendo a una de las cuestiones mencionadas antes, podría hacerlo con la intención además de que es el luchador que más tiempo ha sostenido este título y no quiere que Cole lo adelante. Tendría dos argumentos para ser el rival del campeón.

3. Tommaso Ciampa y Johnny Gargano

¿La opción más probable? Después de lo ocurrido en Portland parece que pueden seguirse dos caminos: que Ciampa y Gargano retomen su rivalidad mano a mano o que ambos, mientras rivalizan, busquen enfrentar también al monarca.

Además, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre estos luchadores, nunca han tenido una Triple Amenaza televisada. Sí que se enfrentaron varias ocasiones de esta forma en eventos no televisados de la marca amarilla en 2018; pero nunca en pantalla. Podría ser el momento perfecto para que eso ocurra. Y en un gran evento como será el que se celebre en Tampa durante el fin de semana de WrestleMania 36.

2. Velveteen Dream

Velveteen Dream volvió hace poco para atacar a toda la Era Indisputable, pero buscando concretamente a Roderick Strong. De hecho, puede decirse que ambos están en una rivalidad ahora mismo, de nuevo. Por eso también suene improbable. No obstante, todavía queda mucho para el siguiente especial y van a pasar muchas cosas. Si Dream es capaz de vencer a Strong después podría exigir enfrentar a Cole.

Sería también una interesante evolución de su rivalidad (aunque nunca tuvieron una mano a mano como tal) pues en el pasado se enfrentaron por el Campeonato de Norteamérica, mientras que ahora lo harían por el Campeonato NXT.

Debemos pensar además que Velveteen no ha tenido tanta relación con el título máximo como debería haber tenido y no estaría mal que tuviera al menos una oportunidad antes de cambiar de marca, lo que parece que ocurrirá en 2020.

1. Killer Kross

Aquí nos tiramos a la piscina, pero no sin argumentos, por lo que podría haber agua. Ahora mismo, teniendo en cuenta que no ha pasado nada entre estos dos luchadores nunca, parece estar vacía. Pero hablemos un poco de cómo podría ocurrir.

Empecemos por que no sabemos la intención que la empresa tiene con Kross. Pero si van a impulsarlo desde un primer momento, si confían tanto en él como para convertirlo en una estrella de NXT (repetimos que no creemos que se salte la marca amarilla), ¿podría no enfrentarlo directamente con Cole?

Eso además podría servir para dos cosas diferentes. La primera sería precisamente situar a Kross como el nuevo gallo del corral. La segunda sería que ganara el campeonato para que una vez perdido Cole abandone la marca para ir a otra. Puede que junto con sus tres amigos, quienes recientemente todos perdieron el título que sostenían. Si Kross triunfa y derroca a Cole en Tampa, los indisputables podrían pasar a Raw o SmackDown en WrestleMania o en uno de los dos shows televisados posteriores al magno evento. Dos pájaros de un tiro. Ahora, ¿quiere WWE hacer este disparo?