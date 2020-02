Unas cuantas semanas después de su vuelta a la acción tras varios meses alejada de los encordados, Naomi está de nuevo en una posición ventajosa. Tanto es así que dentro de unas horas va a verse las caras con Carmella en televisión por una oportunidad por el Campeonato Femenil SmackDown. Y parece que es la favorita; los rumores la sitúan como la oponente de Bayley en WrestleMania 36. Pero antes ocurrirá Elimination Chamber 2020.

Antes veremos qué pasa esta noche con las tres luchadoras en medio de una rivalidad que podría no haber ocurrido de haber estado Naomi en NXT. Porque ella misma solicitó a WWE ser enviada de vuelta a la marca amarilla, como admitió en el Women Of Wrestling Weekly.

NXT no era la misma marca cuando estaba la antigua Campeona SmackDown que ahora. Y tampoco pasó demasiado tiempo allí, llegando a disputar entre cuerdas amarillas únicamente nueve combates en 2010, volviendo unos años después para otros dos más. Quien sabe lo que estaría haciendo de haber vuelto hace un año. Pero no se lo concedieron. La luchadora no cuenta si le dieron una explicación o simplemente le dijeron que no.

Nunca lo sabremos, pero sí que podemos saber qué pasará en unas horas en su lucha para ser retadora al título.

Oh my Mellers you know I love you but I just want to apologize in advance for the way Im going to have to drag you tomorrow😬 you may want the championship back but I need it back 🥴😘 https://t.co/RB2248tBaL

— Trinity Fatu (@NaomiWWE) February 21, 2020