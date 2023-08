CM Punk vs. Samoa Joe, oficial para AEW All In

El peliagudo asunto de Cash Wheeler, mitad de FTR que ya saben protagonizó una agresión con arma de fuego, ha dejado su estatus de cara a AEW All In pendiendo de un hilo. Y algún que otro seguidor bromeó con la idea de que, en sustitución de Wheeler, CM Punk se uniera a Dax Harwood y estos defendieran el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks.

Pero por ahora, el combate anunciado entre FTR y los Bucks sigue en pie, y ayer, durante AEW Collision, se acabó de confirmar el rol de CM Punk en All In.

Punk tenía pendiente aceptar el reto lanzado por Samoa Joe semanas atrás. Y el chicagüense lo aceptó de gran manera, haciéndose pasar por un talento de realce denominado «The Golden Vampire», sorprendiendo al Campeón Mundial de Televisión ROH, quien, sin conocimiento de ello, recibió un GTS que lo dejó grogui.

Posteriormente, AEW oficializó el duelo, donde Punk pondrá sobre la mesa el «verdadero» título mundial varonil de la empresa que porta.

It’s official!#ROH World TV Champion @SamoaJoe vs @CMPunk for the #RealWorldChampionship at #AEWAllIn!



LIVE on PPV Sunday, August 27, from @wembleystadium in London!



6pm BST/1pm ET/10am PT pic.twitter.com/uRcjsAqAuE