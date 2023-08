MJF salió en defensa de Cash Wheeler tras ser detenido

La estrella de AEW, Cash Wheeler, fue detenido la mañana de este viernes y se encuentra bajo custodia en la prisión del condado de Orange, en Florida, debido a acusaciones que están relacionadas con presuntos actos de agresión con arma de fuego tras un incidente en la calle. No hay mayores detalles salvo el hecho de que el incidente ocurrió hace algunas semanas atrás y el luchador ya había declarado su inocencia sobre los cargos que se le imputan. Evidentemente, esto deja en tela de duda el combate por el Campeonato Mundial de Parejas AEW entre FTR vs The Young Bucks el próximo fin de semana en Wembley, Inglaterra.

► MJF cree que Cash Wheeler estará en Wembley

Hace unos minutos habíamos informado de que la participación de Cash Wheeler para All In, al menos hasta el momento, no se vería comprometida, toda vez que no existe una prohibición de salida del país para el luchador. Evidentemente, AEW no se ha pronunciado al respecto, y seguramente esperará el resultado del caso.

MJF recurrió a su cuenta de Twitter hace pocos minutos, saliendo en defensa de Cash Wheeler. Después de criticar a los fanáticos que sacaron conclusiones precipitadas, MJF también confirmó que FTR vs The Young Bucks se llevará a cabo en All In el 27 de agosto en el estadio de Wembley, tal como estaba previsto.

«Un poco decepcionado de cuántos idiotas hay en esta aplicación que sacan conclusiones tan rápido. Se muestra una tonelada de privilegios de la gente. Todos somos humanos. Todos somos defectuosos. Todos cometemos errores. Tómalo de un tipo que ha cometido más errores que la mayoría.

He tenido mis altibajos con FTR, pero Cash Wheeler es un gran tipo y un tipo duro. Veremos FTR Vs Young Bucks frente a más de 80 mil personas el 27 de agosto. Habla de eso, idiota.»

Tendremos que ver cómo se desarrolla esta situación para Cash Wheeler. Esto podría ser una pesadilla legal por venir, pero parece que su objetivo de luchar en el estadio de Wembley va a suceder después de todo.