Dark Side of the Ring es una serie documental que se extiende en la actualidad a tres temporadas enfocada en episodios controvertidos de la lucha libre profesional: la tragedia de Chris Benoit, la traición de Montreal, el fallecimiento de Owen Hart… Recientemente, quien estuvo en el punto de mira fue Marty Jannetty, que debido a lo que el tv show cuenta de él estuvo recordando aquel supuesto asesinato que cometió cuando era un niño contra un hombre que supuestamente quería violarlo. En realidad, en mayor o menor medida, cada capítulo provoca una notable controversia en la industria de las cuerdas.

TONIGHT 💥 The Season 4 finale episode “The World According to Marty Jannetty” is at 10pm on @vicetv. #darksideofthering pic.twitter.com/KJc5RcRwno — Dark Side of the Ring (@DarkSideOfRing) August 8, 2023

► Bruce Prichard critica Dark Side of the Ring

En este caso, nos hacemos eco de la crítica que Bruce Prichard le dedica a Dark Side of the Ring en Something To Wrestle With:

«No puedo ver ese tipo de cosas. Siento que se aferran a la negatividad, las mentiras y las habladurías, y explotan eso al máximo. Gran parte de ello se basa en rumores y conjeturas completamente infundados».

«Los productores hacen su tarea solo hasta donde les conviene. Cuando se les contradice con hechos que no respaldan su historia y su narrativa, optan por ignorarlos. Por eso, desde los primeros episodios que hice para la primera temporada, decidí no volver a colaborar con ellos. No me gusta cómo presentan las historias, porque solo buscan enfocarse en la negatividad y explotarla.

«En mi vejez, he aprendido que hay mucho más que negatividad. ¿Por qué no resaltar algunos mensajes positivos y cosas buenas? Sabes cómo debería llamarse realmente: Las Mentiras del Ring, porque gran parte de lo que presentan como hecho son mentiras infundadas al 100%, y cuando se les proporcionan hechos, eligen ignorarlos».

