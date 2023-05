Existe el rumor de que la lucha estelar de WrestleMania 2000 no era originalmente Triple H vs. The Rock vs. Mick Foley vs. The Big Show por el Campeonato WWE, la cual acabó ganando el ahora Director Creativo de la WWE para retener el título mundial. Se dice que el Atleta Más Grande del Mundo iba a verse las caras con Steve Austin. Ahora, ¿esto es verdad? Para responder la pregunta contamos con información de Bruce Prichard, quien estuvo repasando varios Shows de los Shows en su podcast, Something To Wrestle With.

Last night’s finish brought back shades of Wrestlemania 2000. If you know, you know! pic.twitter.com/b7VdBF75pG — Wrestling from 80s/90s (@Wrestling80s90s) April 3, 2023

> Steve Austin vs. Big Show no era el plan en WrestleMania 2000

“Falso. Aunque en realidad ese es un combate que personalmente creo que deberíamos haber realizado. Ya sabes, desde el debut de Big Show, pensé que era lógico. Pero no creo que Vince (McMahon) realmente lo viera de la misma manera… Pensé que esa era la forma lógica de hacerlo, pero no estaba en los planes“.

En aquel momento, Stone Cold no estaba en activo pues debió alejarse de los encordados debido a su lesión en el cuello. Haría su retorno en el siguiente PPV, Backlash, donde ayudaría a La Roca a ganar el mismo Campeonato WWE de manos de HHH.

Backlash 2000 when @steveaustinBSR returned after getting ran over by a car and cleared the whole ring 🔥🔥🔥 https://t.co/RVvRROTeLQ pic.twitter.com/bFnGJHuZho — Guns and Butter Baby (@KingWilderOG) May 15, 2023

El integrante del equipo creativo de la compañía apunta, en otro sentido, que debe someterse a cirugía, pero que ahora mismo no tiene tiempo:

“Este brazo no sube mucho. Sí (lo voy a arreglar). Eventualmente. Estoy tratando de rehabilitarlo ahora. No va muy bien, pero en mi forma de pensar, no tengo tiempo para operarme”.

