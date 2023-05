NXT Battleground tendrá lugar el domingo 28 de mayo desde el Tsongas Center de Lowell, Massachusetts. Hasta el momento, el cartel luce como vemos a continuación:

Campeonato de NXT

Carmelo Hayes (c) vs. Bron Breakker

Campeonato Femenil NXT

Tiffany Stratton o Roxanne Perez vs. Lyra Valkyria o Cora Jade

Campeonato Norteamericano NXT

Wes Lee (c) vs. Joe Gace vs. Tyler Bate

Heritage Cup NXT

Noam Dar (c) vs. Dragon Lee

The semifinals are set! Who will book their spot to #NXTBattleground NEXT WEEK on #WWENXT? pic.twitter.com/p1BssawR2l — WWE NXT (@WWENXT) May 17, 2023

El especial viene después de NXT Stand & Deliver ; en cuanto a la totalidad de la WWE, lo hará tras Night of Champions, que hasta ahora cuenta con estas luchas:

Campeonato Mundial Peso Completo WWE

Seth Rollins vs. AJ Styles

Campeonato Indiscutible de Parejas WWE

Kevin Owens y Sami Zayn (c) vs. The Bloodline (Roman Reigns y Solo Sikoa)

Campeonato Intercontinental WWE

Gunther (c) vs.

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

> El siguiente evento especial de NXT

Todavía no es oficial cuando se realizará el siguiente Evento Premium en Vivo de la marca amarilla pero gracias a información de nuestros compañeros de PWInsider podemos adelantar que se llevará a cabo el sábado 12 de agosto en una ubicación que, según señala el informe, todavía no ha sido concretada por parte de la compañía.

De ser así el show se celebraría una semana después de WWE SummerSlam, programado para realizarse el 5 de agosto en el Ford Field de Detroit, Michigan. De la misma manera, previamente tiene prevista su llegada para el 1 de julio WWE Money in the Bank, que será en The O2 Arena en Londres, Inglaterra, Reino Unido.

