Días atrás apuntamos que Drew McIntyre había quedado fuera del aparataje promocional de Money in the Bank 2023, mientras que Roman Reigns aparecía como nueva Superestrella implicada, según WWE.com. Empero, estas listas que figuran en la web oficial de McMahonlandia no siempre resultan fiables, y menos cuando todavía resta mes y medio para el “premium live event”.

Aunque hoy se oficializa que “The Tribal Chief” formará parte de Money in the Bank. Vía nota de prensa, WWE informa de lo siguiente.

STAMFORD, Conn., 17 de mayo, 2023 – WWE® (NYSE: WWE) anuncia hoy que el Campeón Universal Indiscutible WWE, Roman Reigns, aparecerá en vivo en el O2 de Londres para SmackDown el viernes 30 de junio y en Money in the Bank el sábado 1 de julio de 2023 […]

► Roman Reigns podría llegar como cuádruple monarca

WWE no especifica todavía qué hará Roman Reigns en Money in the Bank, pero suponemos que el gladiador verá acción entre las doce cuerdas. ¿Protagonizando una defensa? Y si es el caso, ¿de qué oro? Actualmente, Reigns porta el Campeonato WWE y el Campeonato Universal en conjunción, siendo Campeón Universal Indiscutible. Pero en Night of Champions, el próximo 27 de mayo, tiene la oportunidad de dominar aún más el panorama.

Como continuación de su rivalidad con Sami Zayn y Kevin Owens, estos defenderán allí los títulos de duplas de Raw y SmackDown, llamados en conjunción Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, ante Reigns y Solo Sikoa, luego de que “The Head of the Table” rechazara la implicación de The Usos, monarcas derrocados en WrestleMania 39 por el otrora “Honorary Uce” y “The Prize Fighter”.