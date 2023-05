Money in the Bank 2023 será un lleno total

Money in the Bank 2023 se llevará a cabo este 1 de julio en la Arena O2 en Londres, Inglaterra, y aunque todavía estamos a meses del evento, todavía no hay nada planificado en cuanto a las luchas que tendrán lugar; no obstante, resulta curioso el hecho de que Drew McIntyre podría no estar en el evento, a pesar de la localidad y de que estuvo en el afiche inicial.

► Money in the Bank se llevará a cabo en la Arena O2 de Londres

WWE ha visto un gran crecimiento en lo que respecta a su éxito general para los últimos eventos premium en vivo desde que Triple H se hizo cargo del departamento creativo de la empresa. Han logrado batir récords de asistencia, a la vez que ha permitido globalizar estos eventos, considerando que Clash at the Castle, Elimination Chamber 2023 y Backlash 2023 se llevaron a cabo fuera de los Estados Unidos.

En cuanto a Money in the Bank 2023, las entradas ya han salido a la venta, y considerando la capacidad de la Arena O2 en Londres, era de suponer que se iba a tener un lleno total. De hecho, ya existen cifras oficiales al respecto.

Según informa Wrestle Tix en su cuenta de Twitter, se han vendido 17.595 boletos para Money in the Bank, y la capacidad total es de 17.701. Es decir, solo quedan 106 boletos por vender, por lo que el evento tendría un lleno total, teniendo en cuenta que falta más de mes y medio para que se lleve a cabo.

WWE Smackdown & Money in the Bank

Combo Ticket

Fri, 30 Jun – Sat, 1 Jul 2023

The O2, London Available Tickets => 106

Current Setup => 17,701

Tickets Distributed => 17,595 pic.twitter.com/j6ClTv0hLc — WrestleTix (@WrestleTix) May 12, 2023

“Entradas en combo para SmackDown y Money in the Bank 2023. Viernes 30 de junio – sábado 1 de julio 2023. Arena O2, Londres.

Entradas disponibles: 106, Configuración actual: 17.701, entradas distribuidas: 17.595.”

Después de los cuatro eventos grandes, Money in the Bank se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la WWE, y muchos cuestionaron la localidad escogida para llevarla a cabo, aunque en su momento WWE justificó esta decisión. En todo caso, otro éxito parece que le aguarda a la compañía para este 1 de julio.