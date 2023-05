Desde el Akita Prefectural Budokan, New Japan Pro Wrestling realizó la cuarta fecha del torneo “Best of the Super Jr. 30”.

► “Best of the Super Jr. 30” Día 4

YOH abrió las acciones dominando a Clark Connors para ligar su segundo triunfo.

El mexicano Titán logró su tercera victoria, sometiendo a Ryusuke Taguchi, quien aún no suma puntos.

Robbie Eagles también alcanzó los seis puntos tras imponerse a BUSHI.

TJP se repuso del mal resultado de la fecha anterior, pasando sobre DOUKI.

En tremenda batalla, Francesco Akira dio cuenta de Dan Moloney para sumar seis tantos.

Finalmente KUSHIDA consiguió sumar unidades, doblegando a Mike Bailey, quien tuvo su primer tropiezo en el torneo.

En el choque entre El Desperado y Kevin Knight, el enmascarado japonés fue quien inclinó la balanza a su favor.

Hiromu Takahashi superó los inconvenientes de las intervenciones de EVIL a favor de SHO y obtuvo su segundo triunfo.

Luego de dos derrotas, Master Wato estableció sus condiciones sobre Yoshinobu Kanemaru.

Lio Rush derrotó a Taiji Ishimori, para quedar como el único invicto de la competencia, contabilizando ocho puntos.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 16.05.2023

Akita Prefectural Budokan

Asistencia: 762 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [4] venció a Clark Connors [4] (6:44) con un Five Star Clutch.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [6] derrotó a Ryusuke Taguchi [0] (9:21) con la Llave Immortal.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [6] venció a BUSHI [0] (9:10) con un Trigger.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: TJP [4] derrotó a DOUKI [2] (8:22) con un Mamba Splash.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Francesco Akira [6] venció a Dan Moloney [4] (8:27) con un Fireball.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: KUSHIDA [2] derrotó a Mike Bailey [6] (9:26) con un Cross Heel Hold.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [6] venció a Kevin Knight [2] (8:42) con la Pinche Loco.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [4] derrotó a SHO [2] (7:50) con la TIME BOMB.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [4] venció a Yoshinobu Kanemaru [4] (9:38) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Lio Rush [8] derrotó a Taiji Ishimori [6] (16:56) con la Final Hour.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Lio Rush [8]

-. Taiji Ishimori [6]

-. Titan [6]

-. Mike Bailey [6]

5. Hiromu Takahashi [4]

-. TJP [4]

7. KUSHIDA [2]

-. DOUKI [2]

-. SHO [2]

10. Ryusuke Taguchi [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles [6]

-. El Desperado [6]

-. Francesco Akira [6]

4. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. Master Wato [4]

-. Dan Moloney [4]

-. Clark Connors [4]

-. YOH [4]

9. Kevin Knight [2]

10. BUSHI [0]