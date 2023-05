Para la tercera jornada del torneo “Best of the Super Jr. 30”, New Japan Pro Wrestling se traslado al Nagoya International Conference Hall Event Hall.

► “Best of the Super Jr. 30” Día 3

Kevin Knight logró su primer resultado positivo y frenó el buen paso de Yoshinobu Kanemaru, quien cayó por primera ocasión.

Con el apoyo de EVIL, SHO obtuvo su primera victoria dominando a Ryusuke Taguchi. SHO incluso rompió la playera de Taguchi con una tijeras.

Clark Connors ligó su segundo triunfo imponiéndose a BUSHI.

Taiji Ishimori fue implacable ante DOUKI, con lo que Ishimori contabilizó seis puntos.

Francesco Akira logró superar al recio Robbie Eagles, quedando ambos con cuatro puntos.

El mexicano ingobernable Titán ligó su segunda victoria tras dar cuenta de KUSHIDA, quien aún no suma puntos. Titán alcanzó las cuatro unidades.

Dan Moloney sorprendió a YOH y le propinó su segundo descalabro en la competencia.

Mike Bailey sigue imparable logrando el tercer triunfo esta vez pasando sobre TJP.

El Desperado no tuvo contemplaciones con Master Wato, aniquilándolo en poco más de catorce minutos de acciones.

Lio Rush sorprendió a Hiromu Takahashi y le infringió su segunda derrota en el torneo. Rush también permanece invicto y sumó seis unidades.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 14.05.2023

Nagoya International Conference Hall Event Hall

Asistencia: 1,599 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [2] venció a Yoshinobu Kanemaru [4] (7:19) con un Spike DDT.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: SHO [2] derrotó a Ryusuke Taguchi [0] (6:29) con un Shock Arrow.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Clark Connors [4] venció a BUSHI [0] (6:04) con un No Chaser.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Taiji Ishimori [6] derrotó a DOUKI [2] (9:31) con un Bone Lock.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Francesco Akira [4] venció a Robbie Eagles [4] (12:02) con un Fireball.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [4] derrotó a KUSHIDA [0] (6:01) con un Swan Dive Footstomp.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: Dan Moloney [4] venció a YOH [2] (9:01) con un Dorilla Killer.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Mike Bailey [6] derrotó a TJP [2] (13:01) con un Flamingo Driver.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [4] venció a Master Wato [2] (14:10) con la Pinche Loco.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Lio Rush [6] derrotó a Hiromu Takahashi [2] (18:11) con la Final Hour.

– Best of the Super Jr. 30 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Lio Rush [6]

-. Taiji Ishimori [6]

-. Mike Bailey [6]

4. Titan [4]

5. DOUKI [2]

-. Hiromu Takahashi [2]

-. TJP [2]

-. SHO [2]

9. Ryusuke Taguchi [0]

-. KUSHIDA [0]

Grupo B:

1. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. Robbie Eagles [4]

-. El Desperado [4]

-. Francesco Akira [4]

-. Dan Moloney [4]

-. Clark Connors [4]

7. YOH [2]

-. Master Wato [2]

-. Kevin Knight [2]

10. BUSHI [0]