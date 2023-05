Si revisamos el palmarés de títulos de Ted DiBiase durante su carrera en la WWE veremos que fue tres veces Campeón Mundial de Parejas y dos veces Campeón del Millón de Dólares. Nunca fue Campeón Mundial de manera individual en la compañía a pesar de alcanzar a ser una de sus principales estrellas durante mucho tiempo.

Unos meses atrás recordábamos en Súper Luchas que durante el programa The Main Event del 5 de febrero de 1988 André el Gigante le ganó la corona a Hulk Hogan y luego renunció a ella para dársela al Million Dollar Man, sin embargo, la compañía acabó determinando que no era un cambio titular válido y la dejó vacante.

> Ted Dibiase nunca fue Campeón WWE

De todas maneras, a Ted DiBiase no le importaba tener el campeonato máximo en aquel entonces, según reconoce en un reciente episodio del podcast Everybody’s Got A Pod. Su prioridad era ser tan odiado por los fanáticos como fuera posible y estar lo más arriba en el cartel que pudiera.

“Creo que nunca escuché a Vince McMahon decir: ‘Creo que podrías ser el campeón’… Incluso el campeón mundial no es realmente el campeón mundial. Porque es un show, es una historia. Estamos contando una historia. Para mí, la forma en que siempre lo vi fue que si voy a ser un rudo, voy a ser un tipo superior. Lo más importante es estar arriba y hacer que la multitud me odie tanto como sea posible… Vi a dónde estaba llevando Vince la lucha libre. Estar over para mí era más importante que tener un cinturón”.

Ted DiBiase es un ejemplo perfecto de un luchador que tantísimo talento que no necesitaba un título mundial para destacar.

