A 20 años del controvertido despido de Jeff Hardy de WWE en 2003

Cuando hablamos en 2023 de que Jeff Hardy parece por fin estar ganando a sus adicciones lo hacemos de una guerra que se remonta a muchos años atrás. Hoy nos adentramos en su despido de la WWE el 22 de abril de 2003 debido al abuso de sustancias así como a su negativa a acudir a rehabilitación. Recuperamos aquel momento porque Jim Ross estuvo rememorándolo en su podcast, Grilling JR. Es interesante apuntar que el Hall of Famer y comentarista de AEW entonces era Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con el Talento.

Entrance Of The Day! Jeff Hardy

No Way Out (2003) pic.twitter.com/A5TtkEl2G7 — 2000's WWE (@2000s_WWE) February 22, 2023

> WWE despidió a Jeff Hardy en 2003

“Creo que estaba agotado, francamente, creo que diste en el clavo. Simplemente no estaba listo para sentar cabeza y seguir las reglas. Recuerdo que me senté varias veces con Jeff, y probablemente más de lo que normalmente lo hacía con los luchadores. Jeff me gustaba. Todavía me gusta. Me alegra que esté en AEW, es una gran adición a lo que estamos haciendo. Pero entonces fue difícil, fue difícil para él.

“No estaba seguro de lo que quería. Pero yo sí sabía lo que quería. Quería a un tipo que no se drogara antes de luchar. Es simplemente una locura, un acto suicida que no se puede permitir. Así que creo que está un poco agotado, ya sabes, y algunos muchachos manejan la presión y su ascenso a la cima del cartel de diferentes maneras. No es un ajuste automático. Y no sé si estaba listo para su ascenso.

“Nuevamente, tenía un gran interés en el éxito de Jeff, pero para mí lo prioritario era su salud. Pero tenía a Jeff Hardy luchando en malas condiciones. Era una locura. No podíamos seguir así. Y recuerdo haberle dicho que tenía que ir a rehabilitación porque no podíamos usarlo así. Y no era un tema que fuéramos a debatir. Era tan simple como que necesitaba recibir ayuda para que pudiéramos seguir trabajando con él y ganara mucho dinero. Porque estaba subiendo de nivel. Pero no lo hizo, no lo vio de esa manera“.