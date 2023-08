Cash Wheeler, de FTR, arrestado por agresión con arma de fuego

Cash Wheeler, actual campeón de All Elite Wrestling (AEW), fue detenido y se encuentra bajo custodia en la prisión del condado de Orange, en Florida.

Las acusaciones en su contra están relacionadas con presuntos actos de agresión con arma de fuego. Esta revelación llegó a través de Mike Johnson, periodista de PW Insider, y ha comenzado a circular en diversos medios, incluyendo el Orlando Sentinel.

La información disponible hasta el momento es limitada, pero se ha indicado que Wheeler habría sido ingresado a la prisión durante la mañana del 18 de agosto. No obstante, es importante aclarar que el incidente no tuvo lugar en esa misma fecha ni durante la noche anterior. De acuerdo con Pro Wrestling Insider, el incidente habría ocurrido varias semanas atrás:

«Cash Wheeler tiene programada una audiencia para las 1:00 p. m. de esta tarde. El 28 de julio, se emitió una orden de arresto en su contra. Wheeler, a través de su abogado, se declaró inocente del cargo de asalto agravado con un arma de fuego ante el tribunal de circuito del condado de Orange, Florida, el 3 de agosto. Este cargo se considera un delito grave de tercer grado en el estado de Florida», informó el sitio.

► ¿Cash Wheeler fuera de All In?

La noticia del arresto de Cash Wheeler ha generado incertidumbre sobre su futuro en AEW y sus compromisos dentro de la empresa. Actualmente, Wheeler tenía programada una lucha por el Campeonato por parejas contra The Young Bucks, un enfrentamiento que forma parte de la esperada cartelera de AEW All In: London. Sin embargo, dada la situación legal en la que se encuentra, su participación en dicho evento podría verse seriamente comprometida.

Es relevante destacar que si enfrenta cargos legales, sería sumamente complicado que obtenga permiso para salir del país, lo que pondría en riesgo su participación en el combate. Hasta el momento, AEW ha optado por mantener silencio y no ha emitido comentarios sobre este delicado tema.