Plan para Damian Priest: salir del Judgment Day

The Judgment Day está teniendo importantes problemas desde hace unas cuantas semanas relacionados con la disputa que mantienen Finn Bálor y Damian Priest motivada por la imposibilidad del primero de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo, siempre debido a interferencias del Mr. Money in the Bank.

De la misma manera, The Prince para ser el único interesado en la facción en sumar a JD McDonagh. Puede entenderse esto pensando en que está buscando un aliado dentro de la misma, comprendiendo él que tanto Dominik Mysterio como Rhea Ripley están más cerca de The Archer of Infamy.

► Plan para Damian Priest

Dicho esto, a continuación traemos la información que publica nuestro amigo Dave Meltzer en el boletín del Observer de esta semana acerca del plan que tiene WWE tanto con Priest como con el Día del Juicio. También sobre McDonagh, aunque en su caso aclara que nada está escrito en piedra en estos momentos.

«Aunque esto podría cambiar fácilmente, el plan a largo plazo es que Priest no participe en Judgment Day. Si eso significa que McDonagh esté involucrado, es muy probable pero no al 100 por ciento seguro».

No es una exageración afirmar que Damian Priest no necesita a The Judgment Day. Él es capaz de brillar por sí mismo, tiene el carisma, tiene el talento, tiene el apoyo de la compañía necesarios para ser una Superstar importante a nivel individual. Aunque esto no quiere decir que no se esté benficiando de la facción.

La facción ha sido buena para sus cuatros integrantes, empezando por Dirty Dom, pero será interesante ver cómo se desenvuelven una vez se separen. Veremos qué sucede con ellos en las próximas semanas, en los próximos meses, y si la relación Priest-Bálor se sigue rompiendo o encuentran una solución.