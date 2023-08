The Young Bucks derrotaron a The Hardys y aceptaron reto de FTR

AEW fue la sede de una lucha de ensueño, donde The Young Bucks enfrentaron a los hermanos Hardy, en un duelo generacional entre dos de los equipos más populares del mundo.

La lucha fue bastante complicada, pues los dos equipos se enfrentaron en un duelo donde los vuelos, movidas rápidas y ataques fueron las contantes. Tras varios minutos de lucha, donde parecía que en cualquier momento la lucha terminaría a favor de cualquier lado, Matt y Nick Jackson terminaron llevándose la victoria.

Posteriormente, y ya con la presencia de FTR, The Young Bucks aceptaron la lucha por el Campeonato de Parejas AEW en All In en Londres el 27 de agosto.