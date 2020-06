Esto opina CM Punk de Dominik y la historia entre Rey Mysterio y Seth Rollins

Importante promoción tuvo el episodio de ayer de WWE Backstage, a tenor del regreso de CM Punk y su reencuentro allí con Daniel Bryan. Pero no sólo esta interacción dejó titulares interesantes, porque el "Straight Edge" tuvo tiempo también para comentar la historia del falso retiro de Rey Mysterio y la entrada en escena de Dominik, el hijo del enmascarado que hacía tiempo no veíamos por las pantallas.

Por si se perdieron nuestra cobertura del Raw de este lunes (mal hecho), finalmente esa "ceremonia de retiro" de Mysterio que iba a conducir Seth Rollins no tuvo lugar. A cambio, "The Master of 619" concedió a los comentaristas del show unas palabras desde su casa, sin ofrecer una actualización del estado de su lesión, y condenando lo hecho por "The Monday Night Messiah". Y durante la misma, destacó un iracundo Dominik, quien antes de que se cerrara la conexión, advirtió a Rollins con una frase bíblica, muy relacionada con el percance sufrido por su padre: "Ojo por ojo".

► CM Punk aprueba las historias familiares

Básicamente, CM Punk vino a decir que aún se nota bastante verde a Dominik ante el micro y las cámaras, pero que seguro mejorará con el paso del tiempo. A continuación apuntó que le gusta cómo se está desarrollando la rivalidad Mysterio-Rollins, pues cree que la dicotomía técnico vs. rudo con trasfondo familiar siempre funciona.

WWE ha hecho hasta ahora un buen planteamiento y nudo, que esperemos no conduzca a un desenlace decepcionante. Y algunos creen que este podría suponer la traición de Dominik a Mysterio, uniéndose a la facción de Rollins. El ex-Shield alimentó las especulaciones con estas declaraciones durante su intervención en Raw Talk.