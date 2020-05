En el 2014, CM Punk estaba listo para enfrentar a Triple H en WrestleMania XXX, mientras que Daniel Bryan estaba listo para enfrentar a Sheamus. Además, el evento principal estaba destinado a ser Randy Orton vs Batista con el título máximo en juego. Eso, de acuerdo a una foto que CM Punk compartió, la cual contenía cartel original para el show de shows de ese año.

Como ya es conocido, luego de Royal Rumble 2014, CM Punk se fue dejando a Triple H sin oponente, y el cartel debía modificarse. En ese entonces, debido al aumento de popularidad de Daniel Bryan, este fue puesto en el panorama titular, y al mismo tiempo se encontró una solución para el rival de Triple H en WrestleMania XXX.

Daniel Bryan se enfrentó a Triple H en la lucha que abrió el PPV, y horas más tarde, Bryan protagonizó la lucha de triple amenaza junto a Batista y Orton, por el Campeonato Mundial de peso completo WWE, en el estelar de WrestleMania XXX. Evidentemente, Bryan fue el gran beneficiado de esta salida abrupta de Punk, ya que salió de WrestleMania como el Campeón máximo. ¿Podríamos haber visto el "Yes Movement" si CM Punk no se hubiera ido?

► CM Punk y Daniel Bryan estarán en WWE Backstage

CM Punk y Daniel Bryan compartieron esa particular historia, además de haber tenido una rivalidad en el 2012 en WWE; por lo tanto, obviamente tendrán mucho de qué hablar y podrán hacerlo en WWE Backstage la próxima semana. The Straight Edge estará en vivo via web, y la cuenta de WWE en FOX también anunció que Daniel Bryan será su invitado el próximo martes.

"Uniéndose a Renee Young, Booker T, Christian y CM Punk en WWE Backstage, este martes estará Daniel Bryan"

Sin duda, esta podría ser una conversación interesante entre CM Punk y Daniel Bryan, donde podrían recordar viejos tiempos, donde fueron compañeros de equipo y también rivales. Habrá que estar pendientes a esta interacción.