¿El "retiro" de Rey Mysterio acabará con Dominik uniéndose a Seth Rollins?

Al igual que ocurrió la semana pasada respecto a su lesión del ojo, muchos medios generalistas han publicado ahora que Rey Mysterio cuelga las botas cual noticia legítima. Todo, cuando el verdadero meollo del asunto está en qué saldrá de esa ceremonia de retiro, que luce cual funeral, conducida por Seth Rollins. Lógicamente, cualquier cosa menos una despedida de los encordados del veterano, del que se rumoraba una posible marcha a AEW debido a cierta cláusula de su contrato.

Y Paul Davis de WrestlingNews.Co baraja una sorpresa para el próximo lunes.

► El drama shakespeariano de Rey Mysterio

«WWE ha añadido que Seth Rollins será el anfitrión de la ceremonia, lo que claramente significa que esto es un catalizador para continuar la rivalidad Rollins-Mysterio. Otro interesante apunte de Raw es que Rollins mencionó al hijo de Rey, Dominik, durante su promo. «Es interesante porque el plan desde el año pasado era tener a Dominik involucrado junto a Rey durante algunas semanas y que luego desapareciera para seguir entrenando y luego traerlo de vuelta en 2020 para su debut sobre el ring. La principal razón por la que Rey regresó a a WWE en 2018 es que le dijeron que su hijo tendría una oportunidad de trabajar con la compañía. «Otro indicio que apunta al retorno de Dominik a la televisión es que silenciosamente borró su cuenta de Facebook recientemente, y sus amigos evitan pronunciarse acerca de su carrera luchística, seguramente porque lo que hayan planeado para él se mantiene en secreto. Así, es inteligente mantener a tus amigos al margen para prevenir filtraciones [...] «Hay rumores desde el año pasado sobre Dominik dando la espalda a su padre. Hacer que se uniera a la facción de Seth Rollins sería una gran oportunidad de presentar su nuevo personaje rudo».

No obstante, la lejanía de la próxima WrestleMania a priori me hace dudar de tal vía creativa, pues si bien Mysterio no especificó escenario, resulta evidente que "The Master of 619" querrá retirarse en una edición del "Show de los Shows" junto a su hijo Dominik. Lo que le obligaría a renovar con WWE, pues su actual contrato concluye en octubre, según reveló Fightful. ¿O a cambio Mysterio planea decir adiós en SummerSlam 2020? Estaremos muy atentos a lo que suceda el lunes en Raw.