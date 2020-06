Cuáles son las mejores promos de WWE en toda su historia es una conversación que nunca acabará. Porque cada luchador, cada fan, tiene una opinión acerca de quienes ocupan los primeros puestos, con la mayoría sin poder señalar una en concreto como la más grande de todos los tiempos. Y ahora es el turno de CM Punk. Como uno de los más importantes habladores que ha pasado por el imperio de Vince McMahon es un punto de vista totalmente cualificado. Además, cabe mencionarse que no utiliza la falsa modestia pues a una de las que apunta es a su enorme Pipebomb.

El ex luchador aprovechó una publicación de la cuenta de Twitter de BT Sport dedicada a WWE para decir lo que piensa acerca de esta cuestión. No solo se menciona a sí mismo sino también a su esposa, AJ Lee, de quien no debe olvidarse su promo contra las Divas.

Hardtimes, pipebombshell, Austin 3:16

Remarkable @TheAJMendez is the only woman on this list. She is so good! https://t.co/yyMrWfH6Q3

— player/coach (@CMPunk) June 29, 2020