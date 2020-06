Cuando hablamos de regresos sorpresa en la historia de WWE, resulta imposible pasar por alto el de John Cena durante la edición del Royal Rumble de 2008. A pesar de que "The Champ" gozaba por entonces de escasa aceptación de parte de los seguidores, el Madison Square Garden se vino abajo cuando sonaron los acordes de "My Time Is Now" como la última de las 30 entradas al ring.

Porque considerando los plazos de recuperación de un desgarro del músculo pectoral mayor, nadie esperaba que Cena estuviera listo apenas cuatro meses después. Y para ponerle la guinda, el gladiador eliminó a un igualmente incrédulo Triple H para llevarse la victoria del combate y obtener una oportunidad titular en WrestleMania 24.

► CM Punk en Royal Rumble 2008: el ganador alternativo

Aunque según lo dicho por CM Punk la pasada noche en WWE Backstage justo antes de que concluyera la emisión del programa, él estaba originalmente programado para salir triunfante del Royal Rumble 2008 antes de que Cena hiciese su sobrehumana recuperación.

Punk participó en aquella contienda, saliendo como participante número 12 y permaneciendo sobre el cuadrilátero casi 24 minutos hasta que fue eliminado por Chavo Guerrero. Una actuación discreta (sólo se deshizo de un oponente) que si hacemos caso al propio Punk, pudo ser muy distinta de no haberse producido ese retorno estelar de Cena.

Sin embargo, resulta complicado creer en lo dicho por el "Straight Edge", a pesar de que en algún punto, WWE contemplara la opción de un ganador alternativo del Rumble en caso de que Cena no llegara a tiempo a la gran cita previa a "The Showcase of the Inmortals".

Interesante, en cualquier caso, sería escribir ahora una breve ucronía al estilo de las de mi compañero de SÚPER LUCHAS Adri López: ¿y si CM Punk hubiese ganado el Royal Tumble 2008? Cena luchó contra Randy Orton y Triple H por el Campeonato WWE en WrestleMania 24, pero sería una entelequia contemplar ahora una estampa alternativa.

A cambio, no le fue nada mal a Punk en la historia oficial, pues se alzó por encima de seis rivales para conseguir el maletín de Money in the Bank durante el magno evento.