Hay diversas versiones sobre las propuestas que All Elite Wrestling le hizo a CM Punk. Presuntamente, existe tensión entre él y los directivos por unas declaraciones suyas sobre este tema, alegando que solamente le mandaron mensajes por teléfono y no se comunicaron directamente con su persona, algo que ellos aseguran, no es cierto. Si fueron "oficiales" o no, desconocemos, mas hoy haremos un repaso de las las tres ofertas que CM Punk rechazó para ir a AEW.

Pero antes, ¡una pequeña parada en boxes! En una extensión de esta nota, estos son los 10 luchadores que rechazaron ofertas de AEW.

¿Cómo se produjo el contacto de AEW con Edge y qué planes tenía la compañía para él? ¿Qué otros cuatro reconocidos nombres fueron tentados tanto por los Khan como los McMahon pero se decidieron por promociones más pequeñas, y qué motivos los llevaron a tomar esas inesperadas (pero comprensibles) decisiones? Además, el Campeón Mundial que quiso ir con su título a AEW pero no hubo acuerdo, el líder original de Dark Order que rehusó el papel y las declaraciones de Cain Velasquez que revelan el mutuo interés con All Elite.

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al siguiente banner y a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!

Estas declaraciones datan de agosto de 2019, de CM Punk a ESPN:

“Lo último que recibí fue un mensaje de Cody. Y, repito, a veces no sé cómo responderles. Porque si les respondo, luego dirán en las entrevistas que 'sí, acabo de hablar con Punk', y eso hará que la gente se ponga ruidosa de una forma u otra. Siempre pensé que si quieres hacer negocios conmigo, puedes hablarme. Las ofertas por teléfono no son una buena vía para hacer negocios'."

Dave Meltzer del Wrestling Observer reportaría por esas horas que lo dicho por Punk fastidió a los directivos, que entendían estar tratando directamente con él y que también le habían sugerido iniciar conversaciones formales, pero no obtuvieron una respuesta. Desde entonces, el nativo de Chicago ha estado lejos de las pretensiones de la empresa.

Por aquellos días, Cody respondió a esto, no muy contento con lo que había escuchado:

"¿Cuántas posibilidades hay de ver a CM Punk en AEW? 50 y 50. Realmente me gusta Phil, fue muy agradable conmigo en Ohio Valley Wrestling. Era una especie de líder en el vestidor. Tuvo una carrera bastante exitosa en la WWE y realmente nunca tuve ninguna adversidad con él. Sé que se molestó por la forma en cómo lo contactamos.

"No sé si se deba a que ya no le interesa la lucha libre como tal en absoluto. Pero si es así, entonces tampoco es para agrandar la situación, no es la gran cosa. CM Punk fue un asombroso luchador. Pero sí, nos hizo parecer como idiotas diciendo que le enviamos una oferta por mensaje de texto. Claro que le texteamos, pero también lo llamamos.

"Alguien también se reunió con él en una cafetería. Hicimos un esfuerzo genuino, pero en este caso en 2019, él ya ha pasado bastante tiempo fuera del ring, así que debemos concentrarnos en quienes realmente quieren estar a bordo con nosotros en lugar de salir por allí y tratar de buscar a alguien que tal vez no quiera ser parte de esto".

En esa misma entrevista, el Vicepresidente Ejecutivo dejaría la puerta abierta a tan buscado agente libre, aunque cualquiera podría decir que fue tan sólo una forma de cerrar el asunto por las buenas. La contratación de Colt Cabana aclaró bastante las cosas por el simple hecho de que quienes fueran mejores amigos en el pasado hoy están en medio de una millonaria demanda. Resulta impensado que bajo estas condiciones ambos puedan compartir vestuarios.

Antes de esta disputa, cuando la mar todavía estaba serena, hubieron tres ofertas.

► Agosto de 2018 (All In)

Cody es otra vez el portavoz. Nos situamos hace dos años, de cara al gran evento independiente All In. AEW no era más que un mero proyecto en la cabeza de una sola persona. Eso sí, los protagonistas eran los mismos, y aquel PPV sería la catapulta para lo que vendría después. Esto comentó Cody aquella vez:

"Sí, hablé con Punk un poco. En cierto momento, de hecho, él comentó que nadie le había preguntado 'esto te pagaremos esto y lucharás contra éste'. Matt Jackson le tendió una oferta...

"Una de las razones por las que no le dijimos, 'ok, queremos que luches contra fulano' fue porque queríamos que fuera parte del evento [aún si no luchaba], pues para muchos fanáticos, ha estado presente incluso después de todo el tiempo que estuvo fuera. Tiene una presencia mítica para ellos. Pensé que quizá sería bueno para él volver a contactarlos, pero creo que es mi opinión personal".

El entonces peleador de las MMA no aceptaría formar parte del evento. Sí estuvo en una firma de autógrafos histórica, la primera gran aparición relacionada con su primer amor.

► Fines de 2018 (nacimiento de AEW)

Durante una de las conferencias que brindó a la prensa, el Presidente Tony Khan declaró después de Double or Nothing 2019:

"Ninguna empresa depende de una sola persona, no funciona así... aunque formaba parte de la primera lista que hice de personas que quería que formaran parte de All Elite Wrestling. La idea que tenía era, 'quiero comenzar una empresa de lucha libre, ¿quiénes quiero tener conmigo?'. Todos los que están ahora en AEW estaban en esa lista y él también, para ser honesto.

"Mucha gente estaba en esa lista y la mayoría están aquí. Conseguí traer a casi todas las personas que quería. Amo a Phil (Brooks, nombre real de CM Punk). Phil es genial. Tengo una buena relación con él, creo que es increíble. No estuvo en Double or Nothing, pero ese no fue el foco del show, de todas formas. Sería un insulto para los chicos que todo girara en torno a su presencia".

► Agosto de 2019 (AEW All Out)

El acercamiento final y eventual "distanciamiento" se dio en temporada de AEW All Out. Al realizarse en el Chicago natal de Punk, las especulaciones sobre un debut en la nueva empresa eran inevitables, y algunas maniobras de AEW, como usar la bandera de la ciudad en el poster promocional —que el ex Campeón WWE hizo suya en la grande del entretenimiento—, no ayudaron a dispersar los rumores. Tampoco que fuera anunciado para una aparición durante la convención Starrcast del día anterior al PPV.

Finalmente, el cruce de entre ambas partes mediante declaraciones públicas tuvo lugar, algo que para Meltzer fue terminal:

"Aunque nunca puedes decir nunca, firmar a CM Punk sería difícil incluso para Vince también. Se me dijo claramente en febrero que AEW nunca firmaría a CM Punk. Sintieron que él les faltó al respeto por lo que les dijo... y claro que deberían sentirse así.

"Si ustedes supieran la historia real, que no la puedo contar, también los comprenderían. Es Punk. Quiero decir, él es un mártir y él... no sé por qué sintió que necesitaba tener ese enemigo, pero quizá él sentía que lo necesitaba... ¿quién sabe qué habrá pensado? Quizá estaba enojado a causa de algo".

A pesar de la frase "firmar a CM Punk sería difícil incluso para Vince", el tiempo no le dio la razón al reputado periodista. Porque según reportamos en su momento, el representante del ex luchador comunicó a WWE que su cliente estaba abierto a escuchar ofertas para volver al cuadrilátero al momento que se presentó a audicionar para ingresar al panel de WWE Backstage. Y con la cancelación de dicho programa, será interesante ver si el veterano buscará seguir involucrado de alguna forma en el mundo de la lucha libre de ahora en más.