CM Punk se mofa del Edge vs. Randy Orton de Backlash 2020

La dificultad de decir adiós a los rings es un tema que en estos días se pone sobre la mesa con cada nuevo episodio del documental 'Undertaker: The Last Ride'. O igualmente, a tenor de la rivalidad que protagonizan Edge y Randy Orton. Estos dos veteranos parecieron poner fin a sus hostilidades en WrestleMania 36, después de que "The Rated-R Superstar" defenestrara a "The Viper" en un extenuante "Last Man Standing".

Pero las sospechas se confirmaron cuando WWE anunció que los viejos amienemigos tendrán ahora un "combate puro de lucha libre" en Backlash 2020. Duelo promocionado como el posible mejor combate de lucha libre de la historia, y que habría devuelto el término "pro wrestling" al libro de estilo del Imperio McMahon.

► Edge vs. Randy Orton, una lucha que no todos toman en serio

Ya por el frente del sentido creativo, las críticas hacia este combate se han extendido por la comunidad luchística de internet. He aquí el intercambio tuitero que un aficionado y Edge mantuvieron la semana pasada.

«¿En qué universo alternativo empiezas una rivalidad con una Lucha de Último Hombre en Pie y la acabas con un combate 'puro' de lucha libre? Jajaja, deberías haberte quedado retirado. Mal «No tienes idea de lo que tengo planeado. Y por eso no tienes idea de lo que hablas. ¿TODAS las historias que has leído o las películas que has visto se desarrollan igual? Porque eso suena muy aburrido para mí. Así que puedes quejarte, o dejar de ser el 'fan listo' y simplemente intentar disfrutar de algo y ver el poder del cambio de paradigma».

Y ahora, CM Punk parodia ese hiperbólico eslogan al anunciar su próxima aparición en WWE Backstage.

This will be....



THE GREATEST EPISODE OF BACKSTAGE EVER.



::bows:: https://t.co/9ngftuqBOn — player/coach (@CMPunk) May 27, 2020

«Este será... «EL MÁS GRANDE EPISODIO DE BACKSTAGE DE LA HISTORIA. «::reverencias::»

No sé si Edge y Randy Orton cumplirán con tamaña expectativa, pero sí que podríamos estar solamente ante la segunda parada de la historia, pues con SummerSlam 2020 a la vuelta de la esquina, luce difícil que WWE no quiera agotar un último cartucho en "The Biggest Party of the Summer".