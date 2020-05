Vince McMahon levanta el veto a la palabra "wrestling" en WWE

Allá por 2015, supimos de un listado de palabras que pasaban a eliminarse del libro de estilo de WWE por orden de Vince McMahon, a las que recientemente se unieron "coronavirus" y "COVID-19". He aquí algunas de las más destacadas.

“Cinturón”, “correa”

“Guerra”

“House show”

“Backstage”

“Internacional”

“Shot”

“Acrobacias”

“DQ”

“Talento”

“Heel”, “baby face”, “blown up”, “shoot”, “rib”, “mark”

“Fans”

“Hospital”

“Facción”

"Odio"

Y entre estas, sobresalía "wrestling", término anglosajón equivalente a "lucha libre", que desde que WWE se decantó por una orientación más PG, coincidiendo con su cambio a de denominación corporativo (anteriormente WWF), pasó a ser sustituido por "sports entertainment".

Pero ahora, a raíz del Edge vs. Randy Orton en Backlash 2020, confirmado ayer, destaca el calificativo acerca del mismo repetido en varias ocasiones por Charly Caruso, y promocionado de la misma manera.

Will @EdgeRatedR vs. @RandyOrton at #WWEBacklash be THE greatest wrestling match ever? https://t.co/zsycDlf5WD