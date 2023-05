Chris Jericho dio vida al Painmaker durante su estancia en New Japan Pro-Wrestling para tiempo después presentarlo en All Elite Wrestling de manera eventual. Ya pasó bastante de entonces y no está claro si el veterano luchador va a recuperarlo próximamente en los encordados, aunque recordemos que una vez dijo que le gustaría enfrentarlo con Malakai Black. En cambio, sí que sabemos que tiene la intención de llevarlo al cine, pues está harto de Batman, Superman y Spider-Man, según expone en The Rick & Cutter Show.

> Chris Jericho quiere llevar a su Painmaker al cine

“Acabo de publicar un cómic para un personaje que interpreté en Japón llamado Painmaker. Es un personaje de lucha libre que convertí en un personaje de cómic con el final del juego como una película de Painmaker porque estoy harto de las películas de Batman, Superman, Spider-Man… Tarde o temprano, alguien tiene que crear un nuevo superhéroe, así que creé este personaje de Painmaker.

“‘¿Quieres hacer una película?’. Sí, voy a hacer una película. ¿Qué piensas sobre eso? Tienes que tener la confianza de saber que siempre hay una manera de hacer que las cosas funcionen si crees en ello y quieres hacerlo, así que hazlo. No inventes excusas de por qué no va a suceder, descubre las razones por las que puedes hacer que funcione y luego haz que suceda”.

A Chris Jericho siempre es interesante verlo sea donde sea, así que veremos si realmente el Painmaker tiene su propia película.

¿Qué opinas del Painmaker de Chris Jericho?