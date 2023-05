Al contrario que John Cena con su diseño giratorio icónico, Kurt Angle no tuvo un título de WWE con personalización propia. Para ser justos, no era ni es actualmente una costumbre, además de que sabemos bien quien es The Champ y que ideas como esta fueron parte de que se convirtiera en la cara de la compañía. Dicho esto, durante un reciente episodio del The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico razona que nunca fue alguien que se preocupara en demasía por la venta de mercancía, señalando además que aquello funcionó para el 16 veces Campeón Mundial pero no lo haría para otros luchadores.

> Kurt Angle y la personalización del Campeonato WWE

“Simplemente nunca pensé en eso. Ya sabes, John Cena lo hizo, Stone Cold Steve Austin lo hizo. Yo nunca lo hice, y podría haber tenido un cinturón olímpico realmente genial. Creo que Vince lo habría comprado y lo habría utilizado. No era un tipo que pensara en la venta de mercancía. Ojalá lo hubiera sido. Ojalá hubiera pensado más en ello.

“Sabes, al principio, cuando entré en el negocio, simplemente no tenía una mente comercial. Era un luchador amateur y no me promocionaba. John Cena llegó completamente preparado. Stone Cold Steve Austin, lo mismo. Tenían ideas para la mercancía incluso antes de comenzar, y continuaron teniendo ideas durante sus carreras.

“Yo no empecé a pensar en ello hasta que llevaba como cinco años en el negocio. Entonces, pensé: ‘Está bien, necesito comenzar a hacer merchandising’, y fue una lástima que no tuviera una mente para los negocios en ese momento”.

“Fue bueno para Cena. Tener a alguien más llevando ese cinturón, hubiera sido un poco extraño, porque a Cena se le ocurrió la idea y el concepto, y ganó mucho dinero con la mercancía. Era genial ver a Cena con ese título pero yo soy más tradicional. Me gusta el título antiguo, el título del águila. También me encanta el Campeonato Mundial, pero el cinturón giratorio fue genial. Pero fue genial para John Cena”.

¿Qué opinas del Campeonato WWE giratorio de John Cena?