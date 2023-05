Chris Jericho tiene nueva película, ‘Country Hearts’

Chris Jericho tiene muchas pasiones. La lucha libre profesional, la música, el cine… Hoy nos enfocamos en esta última, recordando que el veterano de los encordados estrenó su primera película, realizando un cameo sin acreditar, en 1994 con ‘Inmortal Combat’. En 2006 tuvo un pequeño papel en ‘La revolución de los Androides’. En 2009 lo tuvo en las series ‘Aaron Stone’ y ‘Albino Farm’. En 2010 volvió a la gran pantalla con ‘McGruber’. No lo haría nuevamente hasta 2015, con ‘Nothing to Report’ y ‘Sharknado 3’. En 2016 apareció en la serie ‘Los Thundermans’. En 2017 fue la primera vez que apareció en varios episodios de una ficción, ‘Southpaw Regional Wrestling’. En 2019 haría otra película, ‘Jay y Bob el silencioso: el reboot’. Y en 2022 hizo ‘Killroy Was Here’ y ‘Terrifier 2’.

wrestling fans rise & check out this exclusive clip of Terrifier fan, Chris Jericho, in the sequel, Terrifier 2 pic.twitter.com/KiOEsfZWqU — Regal (@RegalMovies) October 7, 2022

> Chris Jericho actuará en ‘Country Hearts’

Hoy confirmamos que Chris Jericho actuará en ‘Country Hearts’, según anuncian en Variety, una película original de UPtv cuyo estreno será en otoño de este mismo 2023. La trama sigue a «las hijas de la realeza de la música country y el rock & roll que se encuentran en una encrucijada, dividida entre seguir sus sueños de actuar o ayudar a su padre a administrar su prometedor negocio de cría de caballos», Esto según el informe. La descripción oficial señala: “Entre viejos amores, nuevos amores, mejores amigos y familiares, todos necesitarán la fuerza de cada uno para enfrentar los próximos pasos”. Además, se da a conocer que ha recibido luz verde una secuela de sta misma producción, ‘Country Hearts Christmas’.

Acerca de esta nueva aventura, Chris Jericho apunta:

“Después de interpretar a sacerdotes malvados, jefes de seguridad de asilo dementes, denunciantes de redes sociales y líderes de cultos, aproveché la oportunidad de interpretar a un buen tipo por una vez en ‘Country Hearts’. Pude mostrar mis habilidades de actuación y mi variedad de personajes en estas películas y fue genial interpretar a Bones Jamieson… padre, propietario de un rancho y estrella de rock… que básicamente me refleja en la vida real«.

The cats out of the bag….Stoked to be starring in #CountryHearts movie on the @UPtv Network! @Variety https://t.co/YMHdxQ7bk2 — Chris Jericho (@IAmJericho) May 2, 2023

¿Qué opinas de Chris Jericho como actor?