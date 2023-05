Otis y Chad Gable no se conocieron cuando empezaron a trabajar como equipo en la WWE como Alpha Academy sino que comparten un pasado en la lucha libre amateur que los acompaña hasta la actualidad, tanto por su relación de amistad como por sus estilos en el encordados basados en ello. Acerca de esto los dos estuvieron hablando recientemente en Fightful, recordando Gable cuando entrenaba con los pesos completos y contando alguna anédcota de aquella época.

> Cómo entrenan Otis y Chad Gable

Otis: “Siempre hacemos eso. Cada vez que estás en el Centro de Entrenamiento Olímpico, terminas dos horas de golpes y golpes y booya-booya, recibiendo patadas en el trasero de los pesos completos más viejos, y aquí viene Gable con esta cosa en la que pone sus manos en tus deltoides frontales y simplemente tira de ti. Tu espalda baja está muy, muy cansada, lo siguiente que sabes es que él está detrás de ti. Así que sí. Un poco enojado por esos días«.

Chad Gable: “Siempre fui conocido por mezclarme con los pesos completos. Yo era el tipo de 84 kilos que siempre entrenaba con los pesos pesados sin importar nada. Pero por alguna razón siempre estaban mis mejores amigos, también. Todos mis mejores amigos en la lucha libre amateur siempre fueron pesos completos. Creo que es porque yo era el único chico que no bajó de peso. Así que los golpeaba en la práctica, pero luego salía a cenar y les compraba la cena después por eso. Conocían todos los buenos lugares para comer”.

Sean Ross Sapp: “Vi que mencionaste que no bajaste de peso. ¿Cómo crees que eso te benefició? Porque vimos a muchas personas en MMA, especialmente, arruinar sus carreras cortando peso”.

Chad Gable: “Me permitió entrenar al 110% todo el tiempo. Nunca hubiera podido entrenar con estos caballos si estuviera cortando peso todo el tiempo. Lo ves de primera mano, los muchachos no pueden concentrarse en la técnica o el entrenamiento porque lo único que les preocupa es sudar y perder peso. Lo entiendo. Es lo que hicimos durante un tiempo. Pero afortunadamente no tuve que hacerlo”.