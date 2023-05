El sábado 20 de mayo de 2023 WWE estuvo realizando un house show de Raw y SmackDown en la arena Crown Coliseum en Fayetteville, Carolina del Norte. Habitualmente, este tipo de eventos no televisados son independientes de cada marca pero en esta ocasión, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de los años, las dos se juntan para hacer las delicias de los fanáticos y poner unos cuantos títulos en juego en una velada que no verás en los programas semanales. A continuación, repasamos tanto los resultados de los combates como también las imágenes de los mismos.

> WWE SuperShow en Fayetteville (20/5)

Campeonato Femenil Raw : Bianca Belair (c) venció a Asuka y Bayley

Campeonato de Estados Unidos WWE : Austin Theory (c) venció a Sheamus

: Austin Theory (c) venció a Sheamus Solo Sikoa venció a Matt Riddle

LWO (Rey Mysterio y Santos Escobar) vencieron al Judgment Day (Dominik Mysterio y Damian Priest)

Campeonato Femenil SmackDown WWE : Rhea Ripley (c) venció a Zelina Vega

Omos venció a Ricochet

The OC (AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson) vencieron a Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci)

Street Fight: Cody Rhodes venció a Finn Bálor

En el caso de los eventos no televisados del elenco principal de WWE quizá no son tan llamativos en el sentido de que se dan luchas que perfectamente podrían verse en televisión, aunque al mismo tiempo muchos de los combates no forman parte de rivalidades actuales. Quizá sería interesante que lucharan Superestrellas que no tienen tanta presencia en televisión. Por otro lado, recordemos que hablamos de un SuperShow que junta las dos marcas principales, por lo que esto es complicado con tantos grandes nombres, que son realmente a los que quieren ver los fanáticos.

AJ Styles sings happy birthday to a fan.#WWEFayetteville pic.twitter.com/hefsJM9Wwn — ScottyChrysForever33 (@ScottyStyles33) May 21, 2023

Cody Rhodes has a theory as to why Roman Reigns and Brock Lesnar weren't here tonight.#WWEFayetteville pic.twitter.com/NG77KEROZV — ScottyChrysForever33 (@ScottyStyles33) May 21, 2023

THE WOAAAAHHH IS LOUD AS HELL IN PERSON.#WWEFayetteville pic.twitter.com/ShDVWDTccZ — ScottyChrysForever33 (@ScottyStyles33) May 21, 2023

Bianca fr is the best for this so wholesome #WWEFayetteville pic.twitter.com/kCZ7iviJHu — 💸👑✨💯Rasheed💯✨👑💸 (@RDB_KING1) May 21, 2023

¿Te gusta más Raw o SmackDown en estos momentos?